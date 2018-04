Guterresa skrbi, da bodo razmere v Siriji ušle izpod nadzora

Zaradi napetosti ob domnevni uporabi kemičnega orožja v Siriji in groženj z vojaškim posredovanjem je generalni sekretar ZN Antonio Guterres v sredo izrazil zaskrbljenost in stalne članice Varnostnega sveta ZN posvaril pred tem, da bi dopustili, da "razmere v Siriji uidejo izpod nadzora".

Guterres se je na države obrnil, potem ko Varnostnemu svetu (VS) ZN ni uspelo doseči soglasja glede odziva na domnevni napad s kemičnim orožjem na Dumo v Siriji pretekli konec tedna. Glasoval je o treh ločenih predlogih resolucije o preiskavi dogodkov, ki sta jih predlagali ameriška in ruska stran. "Tesno sem spremljal tudi razvoj v VS in obžalujem, da ta doslej še ni dosegel dogovora o tem vprašanju," je Guterres sporočil v izjavi.

"Naša prizadevanja morajo biti usmerjena v končanje grozljivega trpljenja"

Kot je dodal, je v sredo poklical veleposlanike petih stalnih članic VS ZN - ZDA, Rusije, Kitajske, Francije in Velike Britanije - in jim izrazil zaskrbljenost glede trenutnih razmer ter potrebo, da se izognejo temu, da bi stvari ušle izpod nadzora. "Ne pozabimo, da morajo biti v končni fazi naša prizadevanja usmerjena v končanje grozljivega trpljenja sirskega naroda," je še sporočil.

Trump zagrozil z raketiranjem Sirije

Napetosti med ZDA in Rusijo so se v sredo še zaostrile, ko je ameriški predsednik Donald Trump posvaril, da Siriji grozi raketni napad v odgovor na domnevni napad, za katerega Zahod krivi sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Rusija vztrajno brani svojega zaveznika Al Asada pred obtožbami.

Foto: Reuters Bela hiša je sicer pozneje omilila Trumpove besede, češ da vojaški napad ZDA na Sirijo ni edina možnost za rešitev sirskega konflikta. ZDA naj bi se o odprtih možnostih najprej posvetovale s partnerskimi državami, Izraelom, Savdsko Arabijo, Francijo in Veliko Britanijo. Britanska premierka Theresa May je za danes sklicala izredno zasedanje svoje vlade, ki bo razpravljala o odzivu Londona na domnevni kemični napad.

Trump se je poleg tega o sirski krizi v sredo po telefonu pogovarjal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, s katerim naj bi tudi vnaprej ostala v tesnih stikih glede tega vprašanja. Turčija in ZDA sta sicer zaveznici v zvezi Natu, je pa v zadnjih mesecih Turčija začela tesno sodelovati tudi z Rusijo, s katero sicer v Siriji podpirata ločeni strani.