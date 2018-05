Ruski dvojni vohun po dveh mesecih zapustil bolnišnico

Nekdanji ruski dvojni vohun Sergej Skripal, ki je bil v Veliki Britaniji zastrupljen z živčnim strupom novičok, je danes zapustil bolnišnico v Salisburyju v Veliki Britaniji, kjer se je zdravil od napada nanj in njegovo hčerko Julijo 4. marca, so sporočile britanske zdravstvene oblasti.

"To je pomembna stopnja pri njegovem okrevanju, ki se bo nadaljevalo zunaj bolnišnice," je sporočila direktorica bolnišnice Lorna Wilkinson, ki je zdravljenje 66-letnega Skripala in njegove 33-letne hčerke označila za "velik izziv, kakršnega še ni bilo".

Podrobnosti zdravljenja 66-letnika in njegove hčerke zaradi zaupnosti ne morejo razkriti, je dodala. "Zdravljenje ljudi, ki so tako akutno bolni zaradi zastrupitve z živčnim strupom, zahteva njihovo stabilizacijo. Treba jih je ohranjati pri življenju, dokler njihov organizem ni sposoben proizvajati encimov, ki nadomestijo tiste, ki so bili zastrupljeni," je pojasnila.

Primer je zaostril odnose med Zahodom in Rusijo, ki jo je London obtožil odgovornosti za napad, kar Moskva zanika.

Skripala in njegovo hčerko so nezavestna našli na klopi v mestu Salisbury 4. marca. Ker sta bila v kitičnem stanju, so ju takrat namestili na oddelek za intenzivno nego v mestni bolnišnici. Hčerko so iz bolnišnice izpustili 9. aprila in je zaradi varnosti na neznani lokaciji, navaja britanski BBC.

Britanski strokovnjaki so ugotovili, da je bila v napadu uporabljena "zelo majhna količina" strupa iz družine novičok v tekoči obliki. Izvora strupa sicer niso potrdili. Največjo koncentracijo strupa so našli na kljuki hiše Skripala v Salisburyju. Nevarne koncentracije strupa so našli tudi na več krajih v mestu, ki jih še vedno čistijo.

Upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora. Azil v Veliki Britaniji ima od leta 2010, ko ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki jih je prijela ameriška FBI.