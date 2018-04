Zastrupljena Julija Skripal zapustila bolnišnico

Britanski mediji poročajo, da so danes iz bolnišnice izpustili Julijo Skripal. To so v začetku marca skupaj z njenim očetom, nekdanjim ruskim dvojnim agentom Sergejem Skripalom, zastrupili s kemičnim strupom novičok, za kar naj bi bila po mnenju britanske vlade kriva Rusija.

Medtem Julijin oče Sergej Skripal, ki od prejšnjega tedna ni več v kritičnem stanju, še vedno ostaja hospitaliziran. V bolnišnici je tako že od 4. marca, ko se je zgodil napad v mestu Salisbury. Njegovo zdravstveno stanje se po besedah predstavnikov bolnišnice hitro izboljšuje.

Sergej in Julija sta bila zastrupljena 4. marca. Foto: Twitter

Rusija vpletenost še vedno zavrača

Britanska vlada je krivdo za dogodek pripisala Rusiji, ki pa obtožbe še vedno vztrajno in odločno zavrača. Na Otoku so se na napad odzvali s sprejetjem ukrepov proti Rusiji. Med drugimi so izgnali tudi 23 ruskih diplomatov. V Moskvi so nato sprejeli podoben protiukrep in odgovorili z izgonom enakega števila ruskih diplomatov.

Londonu se je po tem pridružilo več kot 20 držav, tudi ZDA, ki so izgnale 60 ruskih diplomatov. Rusija je na ukrep odgovorila z izgonom 60 diplomatov in zaprtjem ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu.

Slovenija se za izgon diplomatov ni odločila, je pa na zagovor poklicala slovenskega veleposlanika v Moskvi.

Velika Britanija identificirala ruski laboratorij za novičok

Britanski strokovnjaki so po poročanju časnika The Times prejšnji teden identificirali ruski laboratorij, od koder naj bi prišel živčni strup novičok. Tudi ruski znanstvenik Leonid Rink je konec prejšnjega meseca za ruske medije potrdil, da je v začetku 90. let preteklega stoletja sodeloval pri uradnem programu za izdelavo omenjenega strupa.

Najvišjo koncentracijo živčnega strupa so našli na vhodnih vratih njunega doma. Foto: Reuters

Nezavestna sta ležala na klopci

Policija je 4. marca, v nedeljo popoldne, našla moškega v šestdesetih letih in takrat še neidentificirano žensko, staro približno 30 let, nezavestna na klopi v nakupovalnem središču v Salisburyju v južni Angliji. Kmalu so ugotovili, da gre za 66-letnega ruskega državljana, upokojenega polkovnika Sergeja Skripala, ki je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora, in njegovo hčerko.