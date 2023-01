Ruske sile naj bi napredovale na jugu Ukrajine, Zelenski prepričan o zmagi

Ruske sile napredujejo proti dvema mestoma v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, kjer so se ta teden zaostrili spopadi z ukrajinskimi silami. Po besedah vodje proruskih regionalnih oblasti se boji nadaljujejo na območju mest Orikiv in Guljaijole. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob dnevu enotnosti izrazil prepričanje o zmagi Ukrajine.

Po besedah vodje proruskih oblasti v regiji Zaporožje Vladimirja Rogova se fronta premika zlasti v dveh smereh, okoli krajev Orikiv in Guljajpole, je poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti. Orikiv leži približno 50 kilometrov južno od istoimenske regionalne prestolnice Zaporožje, ki je pod nadzorom Kijeva, Guljajpole pa bolj vzhodno. V obeh krajih je pred rusko invazijo živelo okoli 15 tisoč ljudi.

Več kot 15 naselij tarča ruskega obstreljevanja v Zaporožju

Kot je dejal Rogov, se na teh območjih nadaljujejo aktivni boji. "Pobuda je v naših rokah," je dejal po poročanju Rie Novosti, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Rogov je v začetku tedna napovedal "lokalno ofenzivo" okoli Orikiva in potrdil zavzetje vasi Lobkove v Zaporožju, o čemer je v petek poročalo tudi rusko obrambno ministrstvo.

Ukrajinska vojska pa je v današnjem rednem dnevnem poročilu sporočila, da je bilo več kot 15 naselij tarča ruskega obstreljevanja v Zaporožju.

Zelenski prepričan o zmagi Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob dnevu enotnosti, ki ga v Ukrajini praznujejo 22. januarja, čestital državljanom in izrazil prepričanje o zmagi Ukrajine, ki se že skoraj leto dni spopada z rusko agresijo. Ruski napad 24. februarja je pripeljal do ponovnega "oživljanja naše ukrajinske enotnosti", je dejal v čustvenem videonagovoru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Milijoni ljudi v Ukrajini danes stojijo skupaj, da bi branili svojo državo, je dejal in omenil tudi zgodovinska mesta v različnih regijah Ukrajine. "In vsi skupaj branimo Kijev. In vsi skupaj branimo Harkov. In vsi skupaj osvobajamo Herson," je dejal Zelenski, ob tem pa zatrdil, da bodo zmagali skupaj.

Herson je pod ukrajinskim nadzorom, a večino istoimenskega območja zasedajo ruske sile. Zelenski je znova dejal, da bo osvobojena vsa Ukrajina, vključno s Krimom, ki si ga je Moskva priključila leta 2014.

Ukrajina danes praznuje dan enotnosti, s čimer zaznamuje razglasitev akta o združitvi iz leta 1919 med Ukrajinsko ljudsko republiko in Zahodno ukrajinsko ljudsko republiko.