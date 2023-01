Ruske oblasti so ta teden na seznam teroristov in ekstremistov uvrstile 19-letno Olesjo Krivtsovo, študentko iz kraja Arhangelsk na severovzhodu Rusije, ker je bila v objavi na družbenem omrežju kritična do ruske vojne v Ukrajini. Trenutno je v hišnem priporu in čaka na sojenje. V najslabšem primeru jo lahko doleti kar deset let zapora ali kazenske kolonije.

16.10 Rusija 19-letnico razglasila za teroristko, ker je bila kritična do vojne

12.41 Ruske sile naj bi napredovale na jugu Ukrajine, Zelenski prepričan v zmago

11.47 Eden od najvplivnejših Rusov Zahodu zagrozil z orožjem za množično uničenje

10.49 Nemški obrambni minister naj bi kmalu obiskal Ukrajino

8.54 Rusi na Nikopol čez noč izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije

Olesja Krivtsova je oktobra lani po tem, ko je eksplozija poškodovala Krimski most, na družbenem omrežju Instagram - ta je v Rusiji od marca lani sicer blokiran, a ga mnogi Rusi še naprej uporabljajo s pomočjo orodja VPN - objavila kritiko Rusije zaradi napada na Ukrajino, je poročal The Washington Post. Nekaj protivojnih komentarjev je zapisala tudi v komunikacijski aplikaciji Telegram.

Njena sošolca s fakultete sta shranila posnetke zaslona objave in komentarjev Krivtsove ter jo prijavila oblastem. V zadnjih treh mesecih je bila dvakrat pridržana in se dvakrat znašla v hišnem priporu, kjer trenutno tudi čaka na sojenje. Decembra so ji policisti v stanovanje vlomili z ogromno macolo. Policist naj bi ji povedal, da gre za pozdrav od skupine Wagner (z macolo naj bi člani paramilice Wagner pred časom umorili nekdanjega kaznjenca, ki je dezertiral v Ukrajini, op. p.).

19-year-old feminist Olesya Krivtsova is under trial in Arkhangelsk for her anti-war posts. The denunciation was written by her classmates, and the criminal case is based on an expert report from her university. Dear collegues, a story revealing for modern Russia. pic.twitter.com/KhE4GNKlEd — Kirill Martynov (@kmartynov) January 4, 2023

Rusko pravosodje je proti 19-letnici sicer spisala obtožnico zaradi terorizma. Če bo spoznana za krivo, ji grozi do deset let zapora oziroma bivanja v kazenski koloniji, je še poročal The Washington Post.

12.41 Ruske sile naj bi napredovale na jugu Ukrajine, Zelenski prepričan v zmago

Ruske sile napredujejo proti dvema mestoma v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, kjer so se ta teden zaostrili spopadi z ukrajinskimi silami. Po besedah vodje proruskih regionalnih oblasti boji potekajo na območju mest Orikiv in Guljaijole. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob dnevu enotnosti izrazil prepričanje v zmago Ukrajine.

11.47 Eden od najvplivnejših Rusov Zahodu zagrozil z orožjem za množično uničenje

Zahodne pošiljke orožja v Ukrajino bodo vodile v "globalno katastrofo", je opozoril Vjačeslav Volodin, tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina in predsednik ruske dume. Dejal je, da bi takšno dejanje lahko povzročilo nevzdržnost argumentov proti uporabi "orožja za množično uničevanje".

Opozoril je, da podpora ZDA in Nata Ukrajini svet vodi v "strašno vojno". "Če bodo Washington in države Nata dostavili orožje, ki bo uporabljeno za napade na mesta in poskus zavzetja naših ozemelj, kot grozijo, bo to povzročilo povračilne ukrepe z uporabo močnejšega orožja," je povedal.

"Argumenti, da jedrske sile doslej niso uporabljale orožja za množično uničevanje v lokalnih konfliktih, so nevzdržni," je dodal. Po njegovem mnenju je to zato, ker se ZDA in članice Nata niso spopadle s položajem, v katerem bi bila ogrožena varnost njihovih državljanov in ozemeljska celovitost njihovih držav.

10.49 Nemški obrambni minister naj bi kmalu obiskal Ukrajino

Novi nemški obrambni minister Boris Pistorius namerava kmalu obiskati Ukrajino. Kot je povedal za današnjo izdajo časnika Bild, bo državo, ki se sooča z rusko agresijo, verjetno obiskal v naslednjih štirih tednih. Glede morebitne dobave tankov leopard Kijevu pa je dejal, da se Nemčija glede tega usklajuje s partnerji, predvsem z ZDA.

8.54 Rusi na Nikopol čez noč izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije

Kot poroča portal Ukraine World, naj bi Rusi čez noč na mesto Nikopol v regiji Dnipropetrovsk izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije, pri čemer so poškodovali lokalni licej, industrijsko podjetje, črpališče za oskrbo z vodo in upravno stavbo.

Update as of the morning:



> overnight, the Russians fired more than 30 heavy artillery shells in the Nikopol district of the Dnipropetrovsk oblast, damaging local lyceum, industrial enterprise, water supply pumping station, administrative building.#RuWarCrimes_UW #ISAREdnannia — UkraineWorld (@ukraine_world) January 22, 2023

Guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko pa je sporočil, da so Rusi v Bahmutu ranili dva civilista, poroča Kijev Independent.