Ruska vojska je danes sporočila, da so njene sile začele z ofenzivo v ukrajinski regiji Zaporožje, ki si jo je Rusija, poleg regij Herson, Doneck in Lugansk, septembra lani enostransko priključila. Medtem so iz Londona sporočili, da je vojna v Ukrajini trenutno na mrtvi točki. "Konflikt je na splošno zastal," so ocenili na obrambnem ministrstvu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



15.00 Ruske sile naj bi v regiji Zaporožje izvedle več ofenzivnih operacij

14.13 Ukrajina kritična do neodločnosti zaveznic glede dobave leopardov

13.33 Baltske države Berlin pozvale k dobavi leopardov Ukrajini

12.24 Slovo od ukrajinskega obrambnega ministra in uradnikov, ki so umrli v helikopterski nesreči

8.30 Zelenska: Veliko ljudi je izgubilo življenje, ker nam Zahod ni pravočasno dobavil orožja

15.00 Ruske sile naj bi v regiji Zaporožje izvedle več ofenzivnih operacij

V dnevnem poročilu je ruska vojska zapisala, da so sile Moskve v regiji Zaporožje izvedle več "ofenzivnih operacij" in "zavzele ugodnejše položaje".

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenka so ruske sile v operacijah ubile okoli 30 Ukrajincev in onesposobile več vojaških vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki ob tem opozarja, da informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

V ukrajinski regiji Zaporožje med drugim stoji istoimenska jedrska elektrarna, največja v Evropi, ki je kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine postala tudi bojišče, to pa je povzročilo velike skrbi tako Ukrajincem kot večjemu delu Evrope. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

V strateško pomembni regiji Zaporožje, ki si jo je Rusija septembra lani, poleg regij Herson, Doneck in Lugansk, po mednarodno nepriznanih referendumih enostransko priključila, so se ta teden po več mesecih skoraj zamrznjene fronte okrepili spopadi.

Medtem so iz Londona sporočili, da se je vojna v Ukrajini znašla na mrtvi točki. "Konflikt je na splošno zastal," so sporočili z britanskega obrambnega ministrstva, a dodali, da obstaja "realna možnost ruskega napredovanja v okolici Bahmuta" v regiji Doneck, kjer že več mesecev potekajo srditi spopadi.

V Kijevu se na navedbe ruske vojske še niso odzvali.

14.13 Ukrajina kritična do neodločnosti zaveznic glede dobave leopardov

V Kijevu so se danes kritično odzvali na "globalno neodločnost" zahodnih zaveznic glede dobave težkih bojnih tankov ukrajinski vojski. Ta "neodločnost ubija še več naših ljudi", je izjavil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak in zaveznice pozval k "hitrejšemu razmišljanju" o tej zadevi.

Več preberite spodaj:

13.33 Baltske države Berlin pozvale k dobavi leopardov Ukrajini

Zunanji ministri baltskih držav, Estonije, Latvije in Litve, so Nemčijo pozvali, naj Ukrajini dobavi tanke leopard, je danes sporočil latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs. Poziv prihaja dan po srečanju kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v oporišču Ramstein v Nemčiji, kjer se zaveznicam glede dobave leopardov ni uspelo dogovoriti.

"Zunanji ministri Estonije, Latvije in Litve pozivamo Nemčijo, naj Ukrajini nemudoma zagotovi tanke leopard. To je potrebno za ustavitev ruske agresije, pomoč Ukrajini in hitro vzpostavitev miru v Evropi," je na Twitterju zapisal Rinkevičs. "Nemčija ima kot vodilna evropska sila v zvezi s tem posebno odgovornost," je dodal.

12.24 Slovo od ukrajinskega obrambnega ministra in uradnikov, ki so umrli v helikopterski nesreči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in prva dama Olena Zelenska sta se udeležila spominske slovesnosti za ukrajinskega notranjega ministra Denisa Monastirskega, njegovega namestnika in uradnike, ki so pred dnevi umrli v helikopterski nesreči blizu Kijeva.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

8.30 Zelenska: Veliko ljudi je izgubilo življenje, ker nam Zahod ni pravočasno dobavil orožja

Ukrajinska prva dama Olena Zelenska je v intervjuju za švicarski dnevnik Neue Zuercher Zeitung dejala, da je veliko Ukrajincev izgubilo življenje, ker jim Zahod ni pravočasno dobavil orožja. "Vsaka država bi morala prevzeti del odgovornosti za to," je povedala.

"Hitra dobava orožja bo pospešila zmožnost Ukrajine, da zmaga v vojni. To pomeni zaščito naše države, naših talentov in naših otrok," je dejala. In dodala: "Meje te vojne so meje Ukrajine."

Potem ko so zahodni zavezniki razblinili upanje Ukrajine o hitri dobavi bojnih tankov, je Zelenska nagovorila tudi Svetovni gospodarski forum v Davosu. Na svojem profilu na Instagramu je zapisala, da je obisk foruma v Davosu "potekal v ozadju grozljivih novic". "Mrtvi otroci in odrasli, uslužbenci ministrstva za notranje zadeve in državne službe za nujne primere. Ko takšna novica nekaj minut pred nastopom pride od doma, še globlje razumeš, kako pomembno je, da se Ukrajino sliši na takšnih ploščadah, kot je Davos. Na vsaki razpravi je ukrajinsko vprašanje zvenelo na najvišji ravni, bilo je najbolj v ospredju. Ob vsakem srečanju sem čutila, da nas podpirajo, saj so mi vsi govorili o nadaljnji pomoči."