Priprave na poraz v Ukrajini? Rusi oborožujejo Moskvo. #vŽivo

7.10 Priprave na poraz v Ukrajini? Rusi oborožujejo Moskvo.

7.05 ZDA nadaljujejo vojaško pomoč Ukrajini

7.00 Kontaktna skupina za pomoč Ukrajini o nadaljnji dobavi orožja

Rusi so začeli v prestolnici nameščati obrambne sisteme, poroča The Guardian. Na večje število zgradb državnih ustanov, kot je obrambno ministrstvo, je ruska vojska namestila sisteme za protizračno obrambo. Rusi so ob tem dejali, da so sistemi namenjeni zaščiti tako pred raketami kot pred brezpilotnimi letalniki.

Russians have placed their Pantsir “air defense” system on roof tops of governmental buildings in Moscow.



Image how the Russian war effort has moved from “we will take Kyiv in 3 days” to “we have to defend Moscow”. And the Pantsir is pure trash. #Ukraine #Russia #Moscow pic.twitter.com/6lBgvIS9tC — (((Tendar))) (@Tendar) January 19, 2023

Zahodni analitiki menijo, da se je uradni Kremelj za nameščanje orožja v prestolnici odločil zaradi napovedi Zahoda, da bo Ukrajini poslal še več orožja. Nervozo Moskve so včeraj nakazali tudi ruski politiki, ki so s histeričnimi izjavami opozarjali zahodne države, da naj dobro premislijo, ali res želijo pošiljati orožje Ukrajini.

🇷🇺 is installing a Pantsyr air defence system on the roof of this building in moscow. I find this somewhat amusing for two reasons:



1: "Kyiv in 3 days" and now this 🤣

2: Not only do we have coordinates, there are PICTURES and VIDEOS of the installation 🤣



🇺🇦💪 pic.twitter.com/kjYTrLxjDG — Igor Novikov (@igornovikov) January 19, 2023

Nekdanji ruski predsednik Dimitrij Medvedjev je včeraj dejal, da se Rusija ne bo takoj sprijaznila s porazom v Ukrajini. "Poraz jedrske sile v konvencionalni vojni lahko povzroči izbruh jedrske vojne. Jedrske sile v zgodovini še nikoli niso izgubile konfliktov, od katerih je odvisna njihova usoda," je zapisal Medvedjev in poudaril, da bi morali to razumeti vsi. "Tudi zahodni politiki, ki so ohranili vsaj še kanček inteligence," je še dejal Medvedjev.

Pantsir-1, an anti-aircraft missile and gun complex, was installed in Moscow right on the roof of an apartment building.



In connection to what, one wonders? pic.twitter.com/Gy1qsnjVNi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

Tudi Kremelj je včeraj Zahod opozoril pred stopnjevanjem konflikta v Ukrajini, če bo Kijevu dobavil orožje dolgega dosega. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medijem dejal, da bi to lahko bilo nevarno, saj bi konflikt dvignilo na novo raven, kar ne bi bilo dobro z vidika globalne in evropske varnosti.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek sporočil, da bodo ZDA Ukrajini namenile nov sveženj varnostne pomoči za obrambo pred rusko agresijo. Kot je dejal, bodo ZDA Ukrajini namenile dodatna oklepna in bojna vozila, sisteme za zračno obrambo ter drugo opremo v skupni vrednosti 2,5 milijarde dolarjev.

Ta paket pomoči bo Ukrajini zagotovil več sto dodatnih oklepnih vozil, vključno z oklepnimi transporterji stryker, pehotnimi bojnimi vozili bradley in visoko mobilnimi večnamenskimi kolesnimi vozili, je dejal. Sveženj vključuje tudi nujno dodatno podporo Ukrajini za zračno obrambo, vključno z več sistemi zračne obrambe avenger in raketami zemlja-zrak, ter dodatno strelivo, ki so ga ZDA že prej zagotovile, je sporočil Blinken.

"Paket vsebuje tudi naprave za nočno opazovanje, strelivo za osebno orožje in druge stvari za podporo Ukrajini, ki pogumno brani svoje ljudi, suverenost in ozemeljsko celovitost," je dejal.

"Rusija bi lahko sama končala to vojno že danes. Dokler tega ne bo storila, bomo Ukrajini pomagali," je zagotovil Blinken.

S tem paketom, ki znaša 2,5 milijarde dolarjev, bo skupna ameriška vojaška pomoč Ukrajini od začetka mandata sedanje vlade po njegovih besedah znašala 27,5 milijarde dolarjev. Gre za 30. paket pomoči od avgusta 2021, Rusija pa je Ukrajino napadla februarja lani.

Blinken je ob tem čestital več kot 50 državam, ki prav tako pomagajo Ukrajini, in izrazil hvaležnost ameriškemu kongresu, ki potrjuje pomoč. Ta zadnji paket pomoči že prihaja iz proračuna za letos, ki ga je kongres potrdil konec lanskega leta. V njem je za pomoč Ukrajini namenjenih 45 milijard dolarjev.

V letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji bo danes tretje srečanje kontaktne skupine za pomoč Ukrajini. Kijev od zaveznic pričakuje odločno podporo v obliki težkega orožja, kar je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg tudi obljubil. Moskva medtem svari pred stopnjevanjem konflikta, če bi Zahod Kijevu dobavil orožje dolgega dosega.

Srečanje bo gostil ameriški obrambni minister Lloyd Austin, namenjeno pa bo predstavitvi razmer v Ukrajini in izmenjavi pogledov, kako dodatno okrepiti podporo Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že nekaj časa opozarja, da Ukrajina potrebuje dodatno orožje, glede današnjega srečanja pa ima visoka pričakovanja.

Največ pozornosti bo najverjetneje posvečeno dobavi tankov leopard. Nemčija ima kot proizvajalka pri tem ključno vlogo, saj mora odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav. Po poročanju nemških medijev je kancler Olaf Scholz pripravljen dovoliti dobavo bojnih tankov leopard 2 Ukrajini, a pod pogojem, da ZDA dajo na voljo svoje tanke abrams.

Nekatere zaveznice so dodatno vojaško pomoč Ukrajini naznanile že pred srečanjem. Velika Britanija je Kijevu obljubila 14 tankov challenger 2 in 600 raket brimstone. ZDA so Kijevu obljubile oklepna bojna vozila bradley, Francija visoko mobilne oklepnike AMX-10 RC, Nizozemska pa sistem zračne obrambe patriot.

Srečanja kontaktne skupine se bodo udeležili visoki predstavniki več deset držav, tako članic kot nečlanic Nata. Iz Slovenije bosta na njem sodelovala državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš.