Ruska vojska z novimi zračnimi napadi

V ruskem zračnem napadu na petnadstropno stanovanjsko stavbo v Harkovu na vzhodu Ukrajine sta umrli dve osebi, najmanj deset je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti.

6.00 Rusija nadaljuje zračne napade

"Po sovražnem napadu je bil del petnadstropne stanovanjske stavbe praktično uničen. Poškodovana je bila tudi bližnja hiša. Med ranjenimi sta tudi fanta, stara 6 in 11 let, ter 17-letno dekle," je dejal Oleg Sinegubov, vodja vojaške uprave v Harkovu.

O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz drugih mest v Harkovski regiji in na jugu Ukrajine v Zaporožju.

Foto: Reuters Foto: Reuters

