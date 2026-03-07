Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
6.50

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
žrtve orožje spopadi Rusija Ukrajina

Sobota, 7. 3. 2026, 6.50

18 minut

Vojna v Ukrajini

Ruska vojska z novimi zračnimi napadi

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Harkov, Ukrajina, napad, Rusija, ruska vojska, zračni napad | Spopadi med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo. | Foto Reuters

Spopadi med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo.

Foto: Reuters

V ruskem zračnem napadu na petnadstropno stanovanjsko stavbo v Harkovu na vzhodu Ukrajine sta umrli dve osebi, najmanj deset je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Pomembnejše novice dneva:

6.00 Rusija nadaljuje zračne napade 

6.00 Rusija nadaljuje zračne napade 

"Po sovražnem napadu je bil del petnadstropne stanovanjske stavbe praktično uničen. Poškodovana je bila tudi bližnja hiša. Med ranjenimi sta tudi fanta, stara 6 in 11 let, ter 17-letno dekle," je dejal Oleg Sinegubov, vodja vojaške uprave v Harkovu.

O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz drugih mest v Harkovski regiji in na jugu Ukrajine v Zaporožju.

Harkov, Ukrajina, napad, Rusija, ruska vojska, zračni napad | Foto: Reuters Foto: Reuters Harkov, Ukrajina, napad, Rusija, ruska vojska, zračni napad | Foto: Reuters Foto: Reuters

Harkov, Ukrajina, napad, Rusija, ruska vojska, zračni napad | Foto: Reuters Foto: Reuters

Volodimir Zelenski
Novice Ukrajinci napadli Krim in Herson
Dmitrij Medvedjev
Novice Medvedjev: Nato je nor
Teheran, letališče, požar, eksplozija
Novice V Teheranu gori letališče #video #vŽivo
žrtve orožje spopadi Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.