Rusija korak bližje umiku iz sporazuma o prepovedi jedrskih poskusov

Poslanci ruske dume, spodnjega doma parlamenta, so danes v drugi in tretji obravnavi potrdili umik Rusije iz Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje testiranje jedrskega orožja. Umik mora sedaj potrditi zgornji dom parlamenta, kar sicer velja za formalnost, nato pa ga bo lahko formaliziral predsednik Vladimir Putin.

Predsednik dume Vjačeslav Volodin je že po prvem glasovanju v torek ocenil, da bo preklic ratifikacije CTBT koristil ruski varnosti, za potezo pa so se v Moskvi odločili zaradi neodgovornega odnosa ZDA do svetovne varnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Čakali smo 23 let, da ZDA ratificirajo sporazum CTBT. Vendar Washington tega ni izpolnil, ker ima dvojna merila in se do globalnih varnostnih vprašanj obnaša neodgovorno. Zaradi interesov naše nacionalne varnosti umikamo ratifikacijo CTBT," je še dodal.

Putin nejasen glede ruskih jedrskih poskusov

Do glasovanja sicer prihaja po tem, ko je Putin v začetku meseca predlagal, naj Rusija prekliče ratifikacijo sporazuma iz leta 1996, ker ga ZDA niso ratificirale. Ob tem je dejal, da ni pripravljen ne potrditi ne izključiti nadaljnjih ruskih jedrskih poskusov.

Cilj pogodbe CTBT je bila celovita prepoved vseh jedrskih poskusov in eksplozij, potem ko so Sovjetska zveza, ZDA in druge jedrske sile med hladno vojno izvedle več kot dva tisoč poskusov. Tako Rusija kot ZDA sta pogodbo podpisali leta 1996, vendar Washington sporazuma ni nikoli uradno ratificiral.