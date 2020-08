Rusija izgnala tudi tri slovaške diplomate

Slovaški veleposlanik v Moskvi Peter Priputen je moral danes na pogovor na rusko zunanje ministrstvo, kjer so mu izrazili protest zaradi neutemeljenega izgona treh uslužbencev ruskega veleposlaništva na Slovaškem in presodili, da je bil to "neprijateljski korak" Bratislave, ki "ni v skladu s tradicionalnim duhom konstruktivnih odnosov med državama". Obenem so ga seznanili s tem, da so se odločili za povračilen izgon treh slovaških diplomatov, poročanje ruske tiskovne agencije Tass povzema STA.

Slovaška se je za omenjeni izgon odločila 10. avgusta, po uradnih navedbah zato, ker naj bi trojica ruskih diplomatov sodelovala z ruskimi obveščevalnimi službami in tako kršila dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih.

Po navedbah slovaških medijev naj bi bili ruski diplomati vpleteni v vohunjenje. V resnici naj bi šlo za ruske vohune, ki so uporabljali diplomatske potne liste oz. diplomatski status.

Poleg tega naj bi bila trojica vpletena v še hujše dejanje v drugi članici EU in zveze Nato - lani naj bi namreč v Berlinu sodelovali pri naročenem umoru nekega Čečena, pri tem pa zlorabili diplomatski status. Tedaj so v Nemčiji še isti dan po umoru prijeli osumljenca ruskega rodu, ki je še vedno v priporu.