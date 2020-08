Avstrija je ruskega diplomata razglasila za nezaželeno osebo zaradi industrijskega vohunjenja, je potrdilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Državo mora zapustiti do 1. septembra, poročajo avstrijski mediji. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je to odločitev označilo za neutemeljeno in napovedalo izgon avstrijskega diplomata.

Ruski diplomat naj bi več let ob podpori avstrijskega državljana vohunil za avstrijskim visokotehnološkim podjetjem, poročanje avstrijskega časnika Kronen Zeitung povzema STA. Ko je Avstrijec o tem obvestil svojega nadrejenega, so sprožili preiskavo. Ruski diplomat - šlo naj bi za vodilnega človeka - se ob sklicevanju na diplomatsko imuniteto ni želel izreči o tem.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdilo, da so diplomata ruskega veleposlaništva razglasili za nezaželeno osebo in da mora zapustiti državo. Njegovo ravnanje ni bilo v sladu z dunajsko konvencijo, so pojasnili na ministrstvu. Drugih podrobnosti niso podali, navaja STA.

Na ruskem veleposlaništvu na Dunaju so bili kritični do te odločitve. "Nad to neutemeljeno odločitvijo smo ogorčeni, škoduje konstruktivnim rusko-avstrijskim odnosom. Prepričani smo, da na primerljiv odziv Rusije ne bo treba dolgo čakati," so dodali. To pomeni, da bo Moskva izgnala avstrijskega diplomata, še navaja APA.

Na Norveškem prijeli domnevnega ruskega vohuna

Pretekli teden pa so agenti norveške obveščevalne službe PST v Oslu prijeli Norvežana, potem ko se je srečal z ruskim obveščevalcem. Sumijo, da je vohunil za Rusijo in ji prenašal občutljive informacije, kar bi lahko škodilo temeljnim nacionalnim interesom.

Sodnik mu je odredil štiritedenski pripor, od tega prva dva tedna v izolaciji. Odvetnik osumljenca je povedal, da ta zanika, da bi naredil karkoli narobe. Če ga bodo spoznali za krivega vohunjenja, mu grozi do 15 let zapora, še piše STA.