Rusija izgnala norveškega diplomata

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je "kot povračilni ukrep" visokega uradnika norveškega veleposlaništva v Moskvi razglasila za nezaželeno osebo. Državo mora zapustiti v treh dneh, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Rusija je Norveško obtožila destruktivnega ravnanja, ki bo zagotovo negativno vplivalo na odnose med državama, poroča STA.

Tiskovna predstavnica norveškega zunanjega ministra Guri Solberg je v odzivu dejala, da je izgon njihovega diplomata "popolnoma neutemeljen". Gre za diplomata Jana Flaeteja, so sporočile norveške oblasti.

Rusija se je za njegov izgon odločila, potem ko je Oslo 19. avgusta izgnalo ruskega diplomata. Za to so se v Oslu odločili nekaj dni po aretaciji Norvežana, ki ga sumijo, da je vohunil za Rusijo. Priznal je, da je omenjenemu diplomatu, zaposlenemu na ruskem veleposlaništvu na Norveškem, prenašal zaupne informacije in od njega prejemal denar.

Harsharna Singha Tathgarja so agenti norveške obveščevalne službe PST prijeli v restavraciji v Oslu, v kateri je bil skupaj z ruskim obveščevalcem. Zaposlen je bil pri podjetju DNV GL, ki izvaja certifikacijo za potrebe zavarovanja pomorske in naftne industrije ter industrije zemeljskega plina in obnovljivih virov energije.

Po navedbah PST je imel na svojem položaju dostop do informacij, ki bi lahko bile zelo pomembne in zanimive za druge države in akterje. Če bodo 50-letnika spoznali za krivega vohunjenja, mu grozi do 15 let zapora.

V zadnjih desetletjih je več primerov vohunjenja pokvarilo odnose med Rusijo in Norveško, članico zveze Nato.