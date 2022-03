Srhljive besede iz Rusije: Pravico imamo uporabiti jedrsko orožje #vŽivo

Dnevni pregled dogajanja:



15:01 Rusija: V Ukrajini lahko uporabimo tudi jedrsko orožje

Dimitrij Medvedjev, nekdanji predsednik in premier Rusije, zdaj pa podpredsednik ruskega varnostnega sveta, je danes poudaril, da ima Rusija v Ukrajini pravico tudi do uporabe jedrskega orožja.

Medvedjev je po poročanju britanskega medija The Guardian danes dejal, da ruska jedrska doktrina v oboroženem spopadu dovoljuje jedrski odgovor nasprotniku, ki jedrskega arzenala nima oziroma se bori le s konvencionalno oborožitvijo. Kot Ukrajina.

Rusija, ki ima po ocenah strokovnjakov okrog 6.000 kosov jedrskega orožja, je s svojim atomskim arzenalom od začetka vojne v Ukrajini rožljala že nekajkrat. Foto: Thinkstock

"V primeru agresije nad Rusijo in njenimi zavezniki, ki ogrozi obstoj naše države, pa četudi se je to zgodilo brez jedrskega orožja, imamo pravico uporabiti jedrsko orožje," je dejal Medvedjev in opozoril, da se je Rusija za varovanje svoje neodvisnosti in suverenosti pripravljena boriti z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

14:27 Britanci zasegli dve letali

Britanska vlada je zasegla dve zasebni letali v lasti sankcioniranega ruskega oligarha. Letali, ki pripadata milijarderju, naftnemu tajkunu Eugenu Shvidlerju, sta bili tri tedne v preiskavi na letališčih Farnborough in Biggin Hill. Vrednost letal naj bi bila slabih 55 milijonov evrov.

Minister za promet Grant Shapps je dejal, da "Putinovi prijatelji" ne bi smeli "uživati ​​v razkošju", medtem ko v Ukrajini umirajo nedolžni ljudje.

Shvidler je bil sankcioniran zaradi poslovnih vezi z lastnikom nogometnega kluba Chelsea Romanom Abramovičem.

14:22 Ruska vojska zasedla ukrajinsko mesto Slavutič

Ruska vojska je prevzela nadzor nad mestom Slavutič, ki leži 50 kilometrov severovzhodno od jedrske elektrarne Černobil, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Prav tako naj bi ruske sile zajele župana mesta Jurija Fomičeva, prebivalci pa so se z ukrajinskimi zastavami podali na ulice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

13:01 Biden je že na Poljskem

Ameriški predsednik Joe Biden se je na Poljskem pogovarjal z dvema ukrajinskima ministroma, obrambnim in zunanjim, kar je njegovo prvo osebno srečanje s tako visokimi ukrajinskimi uradniki, odkar so ruske sile pred mesecem dni napadle Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in obrambni minister Oleksij Reznikov sta se na redki poti izven Ukrajine sestala z ameriškim predsednikom, državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom in ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom. Nazadnje sta se Biden in Kuleba srečala 22. februarja v Washingtonu, dva dneva pred začetkom invazije.

Srečanje je potekalo v hotelu Marriott v središču mesta, nasproti varšavske železniške postaje, kamor od začetka konflikta nenehno prihajajo ukrajinski begunci.

V svojem govoru je pohvalil Ukrajince, ker so pokazali hrbtenico proti ruski invaziji, in njihov upor primerjal s prodemokratičnimi protesti na Trgu nebeškega miru na Kitajskem leta 1989. Ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je ponovno označil za vojnega zločinca.

Dejal je tudi, da bi si želel na lastne oči ogledati opustošenje Ukrajine, ki ga je povzročil konflikt. "Trenutno mi ne dovolijo prečkati meje, kar je najbrž razumljivo," je še dodal.

11:26 V Kijevu podaljšujejo policijsko uro

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da podaljšujejo policijsko uro v ukrajinski prestolnici od danes od 20. ue pa do 8. ure zjutraj v ponedeljek.

Putin je podpisal nov zakon glede podajanja informacij. Foto: Reuters

9:38 Putin podpisal poseben zakon

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal nov zakon o prepovedi širjenja domnevno lažnih novic. Z zakonom se bo tako kaznovalo ne le širjenje "lažnih novic" o ruski vojski, temveč tudi lažno poročanje o dejanjih ruskih vladnih agencij v tujini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nov zakon, ki je bil objavljen v petek pozno zvečer, bo tako vplival na poročanje o delu državnih organov, veleposlaništev ali trgovinskih predstavništev, glede katerih se po ocenah Kremlja pogosto objavljajo lažne informacije.

Za namerno širjenje lažnih informacij pod pretvezo resničnih poročil zakon predvideva globe od 700.000 do 1,5 milijona rubljev oz. od 6.200 pa do 13.300 evrov. Zakon prav tako predvideva zaporno kazen do treh let.

Ruski poslanec Aleksander Činstein je dejal, da je namen zakona podpreti tiste, ki varujejo ruske interese zunaj njenih meja, zato bodo kazni za uradnike bistveno višje. Globe bodo znašale od tri do pet milijonov rubljev oz. od 26.700 do 44.600 evrov, zaporne kazni pa od pet do deset let. Če bi lažne informacije imele resne posledice, pa je zagroženih do 15 let zapora.

9:01 Do zdaj naj bi bilo ubitih 136 otrok

V vojni v Ukrajini je doslej umrlo 136 otrok, je v sporočilu v aplikaciji Telegram sporočilo ukrajinsko generalno tožilstvo. Dodali so, da je število ranjenih otrok znašalo 199.

In a daily statement President Zelensky mocking disappearance of Russian Defense minister from public space, suggests "he went to Chornobaivka" pic.twitter.com/h5xHAXT6ix — Liveuamap (@Liveuamap) March 25, 2022

8:26 Kje je ruski obrambni minister?

Zelenski je v svojem govoru omenil tudi ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojuguja, češ da je "nekam izginil". V javnosti ga sicer ni bilo videti od 11. marca, razen ko se je v četrtek za hip pojavil v posnetku pogovora ruskega predsednika Vladimirja Putina z vladnimi ministri.

Svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko je v zapisu na Facebooku zatrdil, da je Šojgu utrpel srčni napad in se trenutno zdravi v bolnišnici, poroča britanski BBC.

Vladimir Putin in Sergej Šojgu Foto: Guliverimage

8:20 Zelenski v nagovoru: ruskim silam smo zadali močne udarce

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru zatrdil, da je ukrajinska vojska zadala močne udarce ruskim silam. Ponovno pa je izpostavil tudi trpljenje ljudi v obleganem Mariupolju na jugu države, kjer naj bi se humanitarne razmere še slabšale.

"V zadnjem tednu so naše junaške oborožene sile zadale močne udarce sovražniku. Velike izgube," je dejal in navedel, da je bilo doslej v spopadih ubitih že več kot 16 tisoč ruskih vojakov. Rusija je sicer nazadnje poročala o 1.351 smrtnih žrtvah na svoji strani.

"Hvaležen sem našim braniteljem, ki so okupatorjem pokazali, da morje zanje ne bo mirno, tudi ko ne bo nevihte," je dejal v nagovoru, objavljenem na uradni spletni strani ukrajinskega predsednika. Z zadrževanjem ruske strani po prepričanju Zelenskega vodstvo Rusije vodijo k "preprosti in logični ideji", da so nujni pogovori.

6:21 Ameriški predsednik Joe Biden bo danes obiskal Poljsko

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes nadaljeval obisk na Poljskem, kamor je prispel v okviru svoje poti v Evropo, ki je povsem v znamenju usklajevanja ukrepov zaveznikov proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. V Varšavi se bo danes srečal z najvišjimi poljskimi predstavniki, imel pa bo tudi govor o vojni v Ukrajini. V poljski prestolnici danes med drugim srečal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo in imel govor na kraljevem gradu, nekdanji rezidenci poljskih monarhov. Obiskal bo tudi sprejemni center za begunce.

Ameriški predsednik Joe Biden se danes odpravlja na Poljsko, kjer se bo med drugim srečal tudi z ukrajinskimi begunci. Foto: Reuters

6:25 Ruski vojak iz protesta povozil poveljnika, ta je umrl

Poveljnik enote, po navedbah Politica gre za polkovnika Jurija Medvedeva, se je pod gosenicami oklepnega vozila, ki ga je upravljal nezadovoljni vojak, znašel v sredo. Poškodbe, ki mu jih je povzročil tank, so bile za polkovnika tako hude, da je po trditvah Zahoda v petek umrl.

Viri z Zahoda, po poročanju Politica, kot razlog za namerno povzročitev smrtnih poškodb polkovniku Medvedevu navajajo nemilost, v kateri se je poveljnik pri lastnih vojakih znašel zaradi gromozanskih izgub, ki so jih ruski vojski povzročili Ukrajinci.