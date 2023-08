Rusi naj bi odbili množični zračni napad #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusi trdijo, da so zaustavili množični napad na Krim, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ruska zračna obramba je v zgodnjih jutranjih urah uničila 42 ukrajinskih brezpilotnih letal nad polotokom Krim, je rusko obrambno ministrstvo sporočilo na Telegramu. Devet brezpilotnih letal je bilo sestreljenih, 33 drugih pa je zaradi motenj z opremo za elektronsko bojevanje strmoglavilo in niso dosegli svojih ciljev, je še sporočilo ministrstvo.

"Čez noč smo preprečili poskus kijevskega režima, da izvede teroristične napade z brezpilotnimi letali na ozemlju Ruske federacije," piše v sporočilu ministrstva na Telegramu.

Navedli so tudi, da je Ukrajina poskušala raketirati civiliste v regiji Kaluga, a so napad preprečili sistemi zračne obrambe. Zaradi zračnega napada so zjutraj začasno prekinili delovanje dveh moskovskih letališč, poroča ruska tiskovna agencija TASS.