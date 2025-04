Pomembnejši poudarki dneva:



16.15 Rusi izdali, kaj bi radi storili z zamrznjenim denarjem

Rusija je prosila ZDA, naj ji dovolijo uporabo zamrznjenega državnega premoženja za nakup letal Boeing, enkrat ko bo v Ukrajini doseženo premirje in odpravljene sankcije, poroča Bloomberg s sklicevanjem na vir v Moskvi.

Po navedbah vira zahteva ni predpogoj za dogovor o prekinitvi ognja, a Rusija razume, da sredstev ni mogoče uporabiti za takšne nakupe, medtem ko se konflikt nadaljuje.

Za ZDA bi bil tak dogovor vsekakor dobrodošel, sploh potem, ko je Kitajska napovedala, da zaradi trgovninske vojne ne bo kupovala več ameriških letal. Foto: Guliverimage Dogovor, ki dovoljuje nakup letal, izdelanih v ZDA, bi lahko postal del širšega sporazuma o omilitvi sankcij, če se sovražnosti končajo, ugotavlja Bloomberg.

V komentarju za ta medij je tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bryan Hughes dejal, da ZDA "ne bodo razpravljale o kakršnih koli gospodarskih zavezah, dokler ne bo vzpostavljena prekinitev ognja".

13.44 Ukrajina podaljšala vojno stanje in mobilizacijo do začetka avgusta

Ukrajinski parlament je kljub pogovorom o prekinitvi ognja v Ukrajini danes znova podaljšal vojno stanje in splošno mobilizacijo, ki ju je Kijev uvedel ob začetku ruske invazije februarja 2022 in ju odtlej večkrat podaljšal. Ukrepa bosta tako v veljavi še 90 dni oziroma do začetka avgusta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju medijev je za oba predloga predsednika Volodimirja Zelenskega glasovalo nekaj več kot dve tretjini poslancev. Po podpisu Zelenskega bo vojno stanje, ki bi se sicer izteklo 9. maja, ostalo v veljavi do 6. avgusta.

Nekdanji predsednik Petro Porošenko je bil pred glasovanjem v parlamentu kritičen, ker so o tem odločali skoraj mesec dni pred iztekom roka, in menil, da gre za zlorabo vojnega stanja. "Uporablja se ne le za obrambo države, ampak tudi za vzpostavitev avtoritarnega režima," je na družbenih omrežjih zapisal vodja ukrajinske opozicije.

V času vojnega stanja lahko moški med 18. in 60. letom starosti, za katere velja vojaška dolžnost, državo zapustijo le v izrednih primerih. Med vojnim stanjem so prepovedane tudi parlamentarne in predsedniške volitve.

10.00 V ruskih napadih na Herson ubit en človek, več ranjenih

Guverner regije Herson Oleksandr Prokudin je potrdil, da je bil v ruskem napadu ubit en človek, še trije ljudje pa so ranjeni. Opozoril je, da so se napadi nadaljevali tudi, ko so na prizorišče prispeli reševalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je namerna taktika Rusije, da bi preprečila reševanje žrtev ter škodovala zdravnikom, reševalcem in policistom," je dodal.

V Odesi so bili medtem v napadih z droni ranjeni trije ljudje, več objektov pa je bilo poškodovanih, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Napad na regijo je Rusija izvedla po obisku generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, ki je v torek v Odesi obsodil ruske napade na ukrajinske civiliste.

Tudi v Kijevu in številnih drugih večjih mestih po Ukrajini so se ponoči oglasile sirene, ki so opozarjale na napade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.