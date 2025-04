Trumpov odposlanec: Putin odprt za dogovor o trajnem miru z Ukrajino

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je v ponedeljek dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin odprt za dogovor o trajnem miru z Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije. Witkoff in Putin sta se na pogovorih sešla v petek v Sankt Peterburgu. To je bilo njuno tretje srečanje, odkar se je Trump januarja vrnil v Belo hišo.

Witkoff je v intervjuju za televizijo Fox News, predvajanem v ponedeljek, ocenil, da je mirovni sporazum "na vidiku". Povedal je še, da sta bila na srečanju tudi ključna Putinova svetovalca Jurij Ušakov in Kiril Dmitriev.

"Putinova zahteva je, da se vzpostavi trajni mir," je dejal Witkoff in priznal, da je trajalo nekaj časa, da so v pogovorih prišli do te točke. "Mislim, da smo morda na pragu nečesa zelo, zelo pomembnega za ves svet," je še povedal.

Po besedah Witkoffa so del pogajanj tudi posli med Rusijo in ZDA. "Menim, da obstaja možnost za preoblikovanje odnosov med Rusijo in Združenimi državami prek nekaterih zelo privlačnih trgovinskih priložnosti, ki po mojem mnenju zagotavljajo resnično stabilnost regije," je dodal.

V Kremlju so sicer že pred srečanjem Putina z Witkoffom napovedali, da preboja glede dogovora o Ukrajini ne gre pričakovati. Putin naj bi sogovorniku le orisal skrbi Moskve, povezane s tem vprašanjem.

Trump je pred lanskimi predsedniškimi volitvami trdil, da lahko zelo hitro doseže mir v Ukrajini, a doslej ni bilo bistvenega napredka. Putin je prejšnji mesec zavrnil skupni predlog ZDA in Ukrajine za popolno in brezpogojno prekinitev ognja, Kremelj pa je premirje v Črnem morju pogojeval z odpravo nekaterih sankcij Zahoda.