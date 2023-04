Jezuitski duhovnik in umetnik, pater Marko Rupnik, ki ga obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic, naj bi moral po informacijah predstojnika jezuitov v Sloveniji Mirana Žvanuta zapustiti Rim. Po poročanju tednika Reporter se bo moral preseliti v dom za starejše duhovnike v Milanu.

Jezuitska skupnost v Centru Aletti, ki ga je do pred kratkim vodil Rupnik, bo po Žvanutovih navedbah razpuščena, kako bo s prihodnostjo samega centra, pa ne ve, je pojasnil.

Po informacijah tednika Reporter, ki je sicer prvi poročal o informacijah o premestitvi Rupnika, naj bi se Rupnikova sodelavca, pater Ivan Bresciani in pater Andrej Brozovič, vrnila v Slovenijo, kar pa Žvanut zanika. Kot pravi, se to po njegovih informacijah ne bo zgodilo.

Za potrditev vseh omenjenih informacij so povprašali tudi vrhovno predstojništvo jezuitov v Rimu, vendar odgovor še čakajo.

Pred tremi desetletji je zagrešil več spolnih zlorab redovnic

Rupnik naj bi namreč pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer končal. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.

Rimska škofija pa je po nedavnem poročanju italijanskih medijev začela preiskavo obtožb zoper Rupnika. V preiskave naj bi bila vključena tudi mozaična delavnica rimskega Centra Aletti. Preiskavo je odredil papežev namestnik za rimsko škofijo, kardinal Angelo De Donatis.