Resni incidenti pred skupščino, letijo steklenice in kamenje #video #foto

V Beogradu so se zbrali tisoči protestnikov iz vse Srbije, ki so jih prebivalci prestolnice že v petek na ulicah prestolnice pričakali z navdušenjem. Del javnosti pričakuje, da bi lahko današnji veliki protest po številnih v zadnjih petih mesecih pomenil preobrat in odločilen korak k zlomu oblasti, ki jo že od 2012 obvladuje predsednik Aleksandar Vučić. S protestov prihajajo prve informacije o incidentih in nasilju.

19.20 Resni incidenti pred skupščino Srbije

Študentje fakultete za dramske umetnosti so na omrežju X objavili, da so iz smeri Pionirskega parka v bližini skupščine, kjer šotorijo Vučićevi privrženci, začele leteti steklenice in kamenje.

NAJVAŽNIJI INFO: Iz pravca Pionirskog parka su bačene flaše i kamenice. Ovaj protest više nije studentski. Redari su skinuli markere. Mole se svi da napuste prostor oko Skupštine. — FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) March 15, 2025

"To ni več študentski protest. Redarji so slekli jopiče. Vse prosimo, da zapustijo prostor pred skupščino," piše v objavi. Že pozno popoldne so se vrstili pozivi k umiku s tega prostora, prav zaradi nevarnosti provokacij in incidentov Vučicevih lojalistov.

19.00 Več sto tisoč ljudi s prižganimi svetilkami

Foto: Reuters Petnajst minut molka, več sto tisoč ljudi se je v tišini in s prižganimi svetilkami na mobitelu poklonilo 15 žrtvam tragedije v Novem Sadu, ki je sprožila najbolj množične proteste v zadnjem obdobju, ki trajajo že pet mesecev.

18.15 Bojijo se incidentov pred skupščino

Foto: Ana Kovač Večina protestnikov je na poziv organizatorjev zapustila Trg Nikole Pašića pred skupščino. "Glavni program je na Slaviji. Ne nasedajte provokacijam, izpraznite prostor pred skupščino," so redarji pozivali prek megafonov, potem ko se je začelo mračiti. Kot so pojasnili za Siol.net, se bojijo incidentov, saj v bližnjem parku šotorijo simpatizerji predsednika Vučića. Protestniki jih imenujejo študenti 2.0, ker v resnici naj ne bi šlo za študente, ampak za Vučićeve lojaliste.

18.05 "Združili smo državo in generacij"

Študenti so v govorih na trgu Slavija poudarili, da so se organizirali iz nič in da so do zdaj dosegli zelo veliko. Eden od govornikov je dejal: "Združili smo državo in generacije, prebudili smo solidarnost in empatijo ter pokazali, da so spremembe mogoče, ko se za njih borimo skupaj. Naša borba ni borba posameznika, ampak vseh nas, ker je v dobrobit družbe."

16.00 Na protestu že več sto tisoč ljudi

Na protestu v Beogradu je po poročanju N1 Srbija več sto tisoč ljudi. Do glavnega prizorišča, na Trgu Nikole Pašića pred skupščino, ni več mogoče priti, zato redarji množice preusmerjajo na trg Slavija. Organizatorji so se zato odločili, da bo glavni program potekal prav na tem trgu in ne pred skupščino.

Foto: Ana Kovač

30 Ena od štirih zbirnih točk protestnikov je bila Autokomanda, pomembna prometna točka v velemestu, ki so jo protestniki množično blokirali že konec januarja. Reke protestnikov so se zlile na trg Slavija, kjer jih je prestregla ekipa Siol.net.

27-letna Olga nam je v spodnjem videu razložila, zakaj na njenem transparentu piše Edino z revolucijo! Študentje sicer vse pomembne odločitve sprejemajo na tako imenovanih plenumih, kjer med drugim razpravljajo o organizaciji in vsebini protestov.

Na transparentih smo lahko med drugi tudi prebrali: Od mame sem podedovala piščalko in Zdanilo se bo. Povsem polna je tudi ulica Kneza Miloša, ki vodi proti skupščini. Reke protestnikov "pumpajo", videli smo tudi bakle in ogromno srbsko zastavo. Veliko pozornosti je zbudila skulptura trojanskega konja, ki so jo izdelali študenti beograjske fakultete za dramsko umetnost.

Foto: Ana Kovač Nevladna organizacija Crta je objavila posnetek drona, ki prikazuje množico, ki se vije od skupščine do tehničnih fakultet.

Od Skupštine do Tehničkih fakulteta ⌛snimljeno oko 15.15 ⛽ pic.twitter.com/BaMSs08VcH — CRTA (@CRTArs) March 15, 2025

Več svežih fotografij z današnjih protestov si lahko pogledate v spodnji galeriji:

Fotogalerija 1 / 43 / 43

14.08 V podporo srbskim protestnikom zbor tudi v Ljubljani

Foto: STA Protestniki so se danes znova zbrali pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani in s 15-minutno tišino izrazili solidarnost s protestniki v Srbiji, med katerimi prevladujejo študenti. Spomnili so se tudi žrtev, ki so izgubile življenje v novembrski zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu. Na mirnem protestu se je zbralo nekaj sto ljudi.

Po navedbah Policijske uprave Ljubljana se je na protestu zbralo okoli 300 udeležencev. Policija kršitev doslej ni zaznala.

Študenti so pred veleposlaništvom danes znova prebrali zahteve srbskih študentov. Med drugim zahtevajo objavo dokumentacije, ki se nanaša na rekonstrukcijo železniške postaje v Novem Sadu, opuščanje obtožb proti pridržanim na protestih, vložitev ovadbe proti osebam, ki so fizično napadle študente in profesorje v Beogradu, in povečanje proračunskih sredstev za državne fakultete za 20 odstotkov.

Protestniki so med drugim vzklikali Pumpaj!, kar je postalo geslo protestov v Srbiji, Beograde, drži se! ter Srbija! Opaziti je bilo tudi nekaj transparentov, med drugim Valjevo, Pumpaaaj, LJ ljubi studente ter Jedan svet, jedna borba - en svet, en boj.

13.32 Slovenija od Srbije zahteva pojasnila

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) se je po poročanju STA odzvalo na petkov dogodek, ko je srbska mejna policija ekipi slovenske televizije POP TV zavrnila vstop v državo. MZEZ od srbskih oblasti zahteva pojasnila, zakaj je prišlo do takšne odločitve. Prav tako je slovenske državljane pozvalo, naj se izogibajo krajem, kjer v Beogradu potekaj protesti.

"Včerajšnja zavrnitev vstopa medijske ekipe iz Slovenije v Srbijo je skrb vzbujajoča. Na srbske oblasti smo naslovili verbalno noto in zahtevali vsa pojasnila, zakaj je do takšne odločitve prišlo," je sporočilo ministrstvo.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pri tem opozorila, da bi bilo morebitno preprečevanje novinarskega dela nesprejemljivo.

"Svoboda medijev predstavlja enega od temeljev demokratičnih družb, zato pozivamo k spoštovanju demokratičnih standardov medijske svobode, ki je za nadaljnji napredek Srbije na EU poti temeljnega pomena," je dodala.

Srbske oblasti so namreč pred današnjim protestom zavrnile vstop v državo več tujim novinarjem, med drugim iz Hrvaške, pa tudi Slovenije. Na meji so zavrnili novinarja POP TV, odločitev pa utemeljili z varnostnim tveganjem. Nekaterim slovenskim novinarjem je sicer uspelo priti v Srbijo.

13.15 Dan D za Srbijo? In kakšen bo odgovor Vučića?

Ob 11.52 je Beograd znova potihnil v 15 minut molka v spomin na tragedijo v Novem Sadu, ko je 1. novembra lani pod zrušenim nadstreškom železniške postaje življenje izgubilo 15 ljudi. Tako so se spominu poklonili na Trgu Nikole Pašića:

Čeprav se bo osrednji protest pred skupščino uradno začel ob 16. uri, je tam napeto že zdaj. Študenti za zdaj še blokirajo vse dostope do Trga Nikole Pašića, kjer se nahaja skupščina, in bližnji Pionirski park. Tu šotorijo privrženci predsednika Aleksandra Vučića oziroma študenti 2.0, kot jih posmehljivo imenujejo študenti-protestniki z aluzijo na to, da gre za predsednikove lojaliste, ki pravzaprav niso študenti. Tudi predsedniška palača se sicer nahaja na tem območju.

Študente 2.0 sicer varujejo specialci, prostor pa zaznamujejo tudi traktorji, ki so jih pripeljali Vučićevi lojalisti kot dodatno zaščito, ponoči pa so jih neznanci poškodovali.

Foto: Ana Kovač

Na trgu so tudi številni privrženci protestnikov, med njimi smo opazili tudi veterane. Njihov vodja Omer nam je dejal le, da gre za 63. padalsko brigado veteranov. "Ne bomo dajali nikakršnih izjav," je odgovoril na naše vprašanje, zakaj so pred skupščino, ki jo prav tako varujejo specialne enote policije.

Vodja 63. padalske brigade veteranov, ki je prišla podpret protestnike Foto: Ana Kovač

Reke protestnikov, od otrok do upokojencev

Tudi Bulevar Kralja Aleksandra vodi k skupščini. Ulica je že zdaj polna ljudi, vse tja do konca parka Tašmajdan. A raznolika reka ljudi vseh starosti, od otrok do upokojencev, od motoristov do študentov, se steka tudi iz smeri Vukovega spomenika, ki je ena od štirih današnjih zbirnih točk.

Foto: Ana Kovač

Čačak je zrušil Miloševića

Med protestniki so tudi tisti iz Čačka, mesta v osrednji Srbiji, ki je znano po strastnih protestnikih, ki so imeli zelo pomembno vlogo pri rušenju režima Slobodana Miloševića oktobra 2000. Takrat so pred skupščino prišli s traktorji.

Bora in protestniki iz Čačka so prišli podpret mladino. Foto: Ana Kovač

Bora ima 45 let, pojasnil nam je, zakaj je spet na ulici: "Tu sem, da podprem mlade. Mi smo svoje odigrali, zdaj so na vrsti mladi. Po rodu sem iz Čačka, živim pa v Beogradu, tule za menoj so moji bratje iz Čačka. Čačak je bil vedno na voljo, ko je bilo potrebno. Čačak je najmočnejši! Tudi jaz sem najmočnejši, ko so tu oni!"

Spodaj poglejte, kako Bora in protestniki iz Čačka "pumpajo". Gre za izraz, ki se je prijel med protestniki v zadnjih tednih in bi ga lahko prevedli v vztrajaj, drži tempo, do izpolnitve zahtev.

Če doma ne štima, je kriv oče

"Riba smrdi pri glavi". S takšnim plakatom in portretom predsednika Srbije je na proteste prišel 24-letni Ilija iz Smedereva, ki nam je dejal: "Ribo lahko očistite od znotraj, a bo še naprej smrdela."

Foto: Ana Kovač

Na proteste je prišel z očetom: "To je tako kot doma - ko nekaj ni v redu, je kriv oče. Nihče drug! Kdo je torej kriv, če so razmere v državi takšne, kot so," nas je vprašal oče Goran. Aleksander Vučić je torej v glavah vseh protestnikov.

Sin Ilija in oče Goran skupaj na protestih Foto: Ana Kovač

Z avtomobilom zapeljal v množico

Do incidenta je dopoldan prišlo v beograjski soseski Žarkovo, kjer je voznik zapeljal v množico zbranih protestnikov na poti v središče Beograda. Posnetek incidenta je objavljen na družabnih omrežjih, poškodovane so bile tri osebe, voznika pa so pozneje prijeli.

Pred skupščino pa so po poročanju Nova.rs prijeli starejšega moškega, ki je pristopil k redarjem in jim grozil z bombo.

Ponoči poškodovana študent in profesor

Že ponoči se jezgodil incident, v katerem sta bila poškodovana študent in profesor fakultete za elektrotehniko. Posredovala je policija, študenti pa sumijo, da gre za sprovocirano nasilje, še en incident od številnih v zadnjih mesecih, ki so jih povzročili podporniki Aleksandra Vučića.

Foto: Ana Kovač

Srbski predsednik je v petek v nagovoru državljanom posvaril, da bo aretiran vsak, ki bo na protestu kršil javni red in mir. Ponovil je teorijo, po kateri naj bi za protesti stala tujina. Vučić sicer tudi ponavlja, da ne bo dovolil tako imenovane barvne revolucije.

Tako je Beograd v petek pričakal protestnike: