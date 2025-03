Na meji s Srbijo zavrnili vstop več novinarjem, ekipi Siola uspelo

Srbske oblasti so pred sobotnim velikim protestom študentov v Beogradu zavrnile vstop v državo več tujim novinarjem, med drugim s Hrvaške, pa tudi iz Slovenije – na meji so zavrnili novinarja POP TV, odločitev pa utemeljili z varnostnim tveganjem. Nekaterim slovenskim novinarjem je medtem uspelo priti v Srbijo, med drugimi tudi Siolovi ekipi – novinarju Gašperju Lubeju in fotoreporterki Ani Kovač.

V soboto je v Beogradu napovedan nov velik protest srbskih študentov, ki bo potekal pod naslovom Petnajstega za petnajst v spomin na 15 žrtev zrušenja nastreška na železniški postaji v Novem Sadu v začetku novembra lani.

Pred protestom so v Srbijo odpotovale novinarske ekipe iz sosednjih držav, med njimi več hrvaških, od katerih pa so bile nekatere na meji zavrnjene. Kot poročajo hrvaški mediji, so srbske oblasti med drugim zavrnile vstop novinarjem časnika Slobodna Dalmacija in televizije RTL.

Srbska policija je vstop zavrnila tudi novinarju slovenske POP TV Marku Gregorcu. Kot razlog so navedli "negativno oceno varnostnega tveganja", je danes poročala televizija

Po dveh urah čakanja @24ur_com zavrnjen vstop v Srbijo: "varnostno tveganje." Medtem mimo nas vstopajo drugi avtomobili različnih registrskih oznak. Jasno je, da je zmotila oznaka PRESS. Nekdo očitno noče, da bi slika o dogajanju v državi obkrožila svet @studentblokade pic.twitter.com/5KGwn2uxB6 — Marko Gregorc (@MGregorc) March 14, 2025

"Sporočilo, ki sem ga razumel, je bilo: nekdo v Beogradu si resnično ne želi, da bi slike jutrišnjega protesta in poročanje o njem prišli v svet," je odločitev srbskih varnostnih organov komentiral za informativno oddajo 24UR.

Novinarji več slovenskih medijev že v Beogradu

Nekaterim novinarjem iz Slovenije pa je vendarle uspelo prečkati hrvaško-srbsko mejo. Med njimi sta Siolov novinar Gašper Lubej in fotoreporterka Ana Kovač, novinar in fotoreporter Večera ter ekipa Dela.

Pred sobotnim protestom v Beogradu je bilo sicer slišati svarila pred nasiljem in pozive k previdnosti. EU je pozvala k spoštovanju pravice do protesta in svari pred nasiljem. Združeni narodi so oblasti pozvali, naj se vzdržijo neupravičenega posredovanja. Slovensko veleposlaništvo v Beogradu pa je priporočilo izogibanje prizoriščem dogajanja.