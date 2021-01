Renzi napovedal izstop iz italijanske vladne koalicije

Po pričakovanjih je danes Matteo Renzi na novinarski konferenci sporočil, da ministrici Teresa Bellanova in Elena Bonetti iz vrst IV zapuščata vlado. Ob tem je dodal, da ni bila IV tista, ki je povzročila krizo, ki je bila prisotna že mesece, poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa povzema STA.

Vodja IV, ki je bila manjša koalicijska partnerica, je danes izpostavil, da popolnoma zaupa v predsednika države Sergia Mattarello, ki je posrednik v tej krizi.

Mattarella je pred tem danes pozval premierja Giuseppeja Conteja, da mora nujno najti rešitev te krize v času, ko se država še vedno spopada s pandemijo covida-19.

Conte je sicer danes pozval Renzija, naj ostane del vlade. Zagotovil je, da vse napore vlaga v ohranitev trenutne vlade do prihodnjih volitev leta 2023. Tako namerava povabiti na pogovore o novem dogovoru vse koalicijske partnerke. "Delal bom do zadnjega dne, do zadnje ure, vedno v smeri krepitve vladajoče koalicije," je dodal nestrankarski premier.

Dodal je, da si državljani želijo, da bi vlada nadaljevala delo v teh časih in da ne bi dobro sprejeli trenutne krize, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Renzi je bil kritičen do vlade zaradi načina obvladovanja pandemije in porabe 220 milijard evrov vrednega svežnja za okrevanje po pandemiji covida-19. Vlada je pozno v torek potrdila spremenjen načrt porabe, v okviru katerega so delno izpolnili Renzijeve želje, vendar njegovi ministrici kljub temu nista potrdili svežnja in sta se vzdržali, še navaja STA.