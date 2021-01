Italijanski vladi nocoj grozi razpad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Giuseppe Conte ima na voljo le še nekaj ur, da stranko Mattea Renzija prepriča, naj ostane v vladi in podpre sveženj za okrevanje. Po nekaterih navedbah naj bi bil Conte pripravljen popustiti zahtevam Žive Italije in nameniti več denarja za zdravstvo. Je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij vprašanje, ali bo za Renzija to dovolj, piše STA.

Obe ministrici iz Renzijeve stranke - ministrica za kmetijstvo Teresa Bellanova in ministrica za družino Elena Bonetti, sta že večkrat zagrozili z odstopom, če Conte ne bo ugodil zahtevam Žive Italije. "Ali boste denar porabili dobro ali pa brez nas," je o sredstvih iz evropskih skladov v ponedeljek dejal Renzi.

Nekdanji premier Renzi zahteva tudi višjo finančno podporo za gospodarske panoge, ki jih je pandemija covid-19 najhuje prizadela. Sredstva za te drage ukrepe bi lahko Italija po njegovem mnenju dobila iz evropskega reševalnega mehanizma (ESM), čemur pa odločno nasprotuje koalicijsko Gibanje pet zvezd. Populistična stranka namreč ocenjuje, da Italija s tem tvega, da bo tako kot pred leti Grčija prišla pod nadzor trojke, ki jo sestavljajo Mednarodni denarni sklad (IMF), Evropska unija in Evropska centralna banka (ECB).

Živa Italija, ki je nastala leta 2019 po izstopu Renzija iz Demokratske stranke (PD), po najnovejših anketah uživa le okoli triodstotno podporo javnosti, a je ključna za ohranitev večine vladajoče koalicije v senatu.

Najmočnejši koalicijski stranki, PD in Gibanje pet zvezd, sta danes okrepili pritisk na Renzija. "Če bo Renzi umaknil svoji ministrici iz vlade, ne bo nove vlade z njim in Živo Italijo," je dejal začasni vodja Gibanja pet zvezd Vito Crimi. "Kdor bo v trenutnih razmerah izstopil iz vlade, bo ostal zunaj," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in tako namignil, da v primeru vladne krize ne bo tretje Contejeve vlade.

"99 odstotkov Italijanov ne bi razumelo vladne krize, ki bi bila huda politična napaka," pa je dejal vodja socialdemokratov Nicola Zingaretti, ki je Renzija pozval, naj bo razumen.

Predsednik države se boji negativnih posledic vladne krize

V razpravo se je vključil tudi predsednik države Sergio Mattarella, ki se boji negativnih posledic vladne krize v času pandemije, ki je Italijo hudo prizadela in ki ima za posledico recesijo. Med drugim poudarja, da bi vladna kriza lahko botrovala zamudam pri izplačilu pomoči za spoprijemanje s pandemijo. Po navedbah virov blizu predsednikov bi morala Conte in Renzi dati prednost nacionalnim interesom ter postaviti na stran osebna razhajanja in strankarsko politiko.

Opozicija spor v vladajoči koaliciji opazuje z nezaupanjem. "Če Conte ne more vladati, z veseljem prevzamemo njegovo mesto," je dejal vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini. Tudi desnosredinske stranke želijo premierju predložiti svoj predlog svežnja za okrevanje.

Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da se bo konflikt najverjetneje končal s preoblikovanjem vlade, saj da si Italija trenutno ne more privoščiti vladne krize. S preoblikovanjem vlade, ki bi jo že tretjič vodil Conte, bi lahko Živa Italija dobila večjo težo v koaliciji na račun Gibanja pet zvezd.

Druga, po ocenah francoske tiskovne agencije AFP, dokaj tvegana možnost je, da bi Conte v parlamentu zahteval glasovanje o zaupnici vladi in si zagotovil zadostno podporo opozicije tudi za koalicijo brez Žive Italije. Pri tem bi Conteju na pomoč lahko priskočila desnosredinska Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija.

Možno je tudi, da bi Renzi za obstanek v koaliciji zahteval odhod premierja Conteja. A v Gibanju pet zvezd ni videti velike podpore taki potezi.

Sedanja koalicija pa je najmanj naklonjena predčasnim volitvam. Glede na javnomnenjske raziskave bi namreč na njih zmagala desna sredina.

Nestrankarski pravnik Conte vlado vodi od julija 2018, od septembra 2019 pa vodi vladajočo koalicijo, v kateri so Demokratska stranka, Gibanje pet zvezd in Živa Italija.