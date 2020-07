Avstralija je pred tem največ novih dnevnih okužb potrdila 28. marca, in sicer 459. Nato se je zdelo, da je državi uspelo zajeziti epidemijo, čemur je sledilo rahljanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Nove rekordne številke dnevnih okužb so v deželi tam spodaj zabeležili skoraj štiri mesece po tistem, ko naj bi država dosegla vrh epidemije covida-19.

Ministrski predsednik Viktorije Daniel Andrews je danes sporočil, da so v zadnjih 24 urah v tej zvezni državi potrdili rekordnih 484 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 sta umrla dva bolnika. Največ novih okužb je v Melbournu. Drugo največje avstralsko mesto je sicer že skoraj dva tedna v karanteni. Ta naj bi trajala šest tednov. Oblasti ukrepe še zaostrujejo. Od polnoči dalje bo tako v veljavi tudi obvezna nošnja zaščitnih mask na prostem, poroča STA.

Kljub okuženosti mnogi še naprej živijo brez uvedbe kakršnihkoli zaščitnih ukrepov. Foto: Thinkstock

"Bili so najbolj kužni, a so živeli naprej, kot običajno"

Andrews je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dejal, da devet od desetih ljudi, pri katerih so med 7. in 21. julijem potrdili okužbo z novim koronavirusom, ni bilo v izolaciji, ko so imeli prve znake bolezni in so se odpravili na testiranje. "Šli so nakupovat. Odhajali so na delo. Bilo so najbolj kužni, a so živeli naprej, kot običajno," je dejal. Dodal je, da okoli 53 odstotkov ljudi ni šlo v izolacijo, ko so opravili test in so čakali na rezultate testov.

V Avstraliji s približno 25 milijoni prebivalci so doslej potrdili skoraj 13.000 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 128 bolnikov.

V ZDA več kot 68 tisoč novih okužb z novim koronavirusom

V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili 68.524 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 961 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. V Mehiki so zabeležili še 915 smrtnih žrtev te bolezni, s čimer je skupno število preseglo 40 tisoč. V Braziliji so v zadnjem dnevu zabeležili več kot 1300 smrtnih žrtev, poroča STA.