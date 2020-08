Rekordna rast okužb, država na tretjem mestu v Evropi po številu žrtev

V Franciji so v sredo potrdili najvišje število novih okužb z novim koronavirusom v več kot dveh mesecih. V državi so potrdili 1.695 novih primerov okužb, Francija pa je z več kot 30 tisoč smrtnimi žrtvami zaradi bolezni covid-19 po številu umrlih na tretjem mestu v Evropi, in sicer takoj za Veliko Britanijo in Italijo. Rekorden porast okužb, odkar so junija sprostili karanteno, so v sredo zaznali tudi v Španiji. Več kot tisoč novih okužb so v sredo po več tednih zabeležili tudi v Nemčiji.

V Toulousu na jugozahodu države so uvedli obvezne maske na najbolj obiskanih ulicah, pričakuje se, da bodo v Parizu in drugih mestih uvedli podobne ukrepe, poroča STA. V Franciji je sicer obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, v petek pa je vlada dala dovoljenje lokalnim oblastem, da lahko tudi same uvedejo obvezno nošenje mask, poroča STA.

Rekorden porast okužb tudi v Španiji in Grčiji

V sredo so najvišje število novih okužb, odkar so junija sprostili karanteno, potrdili v Španiji. V največji državi na Pirenejskem polotoku so potrdili 1.772 novih okužb. Zaradi porasta novih okužb v Španiji so v Švici uvedli obvezno karanteno za potnike, ki prihajajo iz te države, omenjeni ukrepi pa ne veljajo za Kanarske in Balearske otoke.

Spomnimo, Velika Britanija je že prejšnji mesec uvedla 14-dnevno karanteno za potnike, ki v državo prihajajo z vseh območij v Španiji. V največji državi na Pirenejskem polotoku so do zdaj skupaj potrdili več kot 305 tisoč okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo več kot 28 tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Rekorden porast novih okužb v zadnjih tednih so zaznali tudi v Grčiji, kjer so v sredo v zadnjih 24 urah potrdili 124 novih okužb. Grški premier Kiriakos Micotakis je poudaril, da se morajo državljani držati ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. V Grčiji so do zdaj skupaj potrdili 4.974 primerov okužb, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo 210 ljudi.

V Nemčiji prav tako več kot tisoč novih okužb

V Nemčiji so medtem v sredo prvič po več tednih zabeležili več kot tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Virus so potrdili pri 1.045 ljudeh, so danes sporočile pristojne oblasti. Od začetka krize so v Nemčiji okužbo potrdili pri skupno 213.067 ljudeh. Do zdaj so zabeležili 9.175 smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19.

Glede na trenutno oceno en okuženi prenese virus na približno še enega človeka. Stopnja širjenja sicer temelji na stanju v državi pred nekaj več kot tednom dni, poroča STA. V Nemčiji se sicer v zadnjem času trudijo preprečiti vnose novega virusa iz tujine.

V Nemčiji so v sredo prvič po več tednih zabeležili več kot tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Predele z višjim številom okužb oblasti uvrstijo na seznam rizičnih območjih, pri katerih je ob povratku v domovino potreben bodisi negativen test na koronavirus ali pa 14-dnevna karantena. Potem ko je minuli teden Nemčija na seznam uvrstila tri španske regije, je v sredo nanj dodala še širše območje mesta Antwerpen v Belgiji. Število okuženih je tam namreč preseglo 50 primerov na sto tisoč prebivalcev.

V zaporu v Arizoni okužena skoraj polovica zapornikov

Pandemija novega koronavirusa se ne umirja niti v ZDA. V enem od zaporov v ameriški zvezni državi Arizoni so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 500 zapornikih, kar je skoraj polovica vseh, ki tam prestajajo zaporno kazen. Okuženi zaporniki v zaporu Whetstone v Tucsonu so ločeni od ostalih in imajo primerno zdravstveno oskrbo, so sporočile pristojne zdravstvene oblasti. Kot so dodali, se bodo lahko med ostale zapornike vrnili šele, ko bodo testi pokazali, da niso več okuženi.

Novi koronavirus je močno prizadela ameriške zapore, v katerih je skupno okoli 2,3 milijona zapornikov. V zaporniških celicah je namreč težko zagotavljati ustrezno medsebojno razdaljo, poleg tega se v zaporih soočajo s pomanjkanjem zaščitne opreme in zdravstvenega osebja. V Arizoni s 7,3 milijona prebivalcev so doslej zabeležili več kot 180 tisoč okužb z novim koronavirusom, od tega 1.429 v zaporih, kjer je bolezen covid-19 zahtevala tudi sedem smrtnih žrtev, poroča STA.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v sredo zvečer zabeležili 1.262 novih smrtnih žrtev v zadnjih 24 urah, potrdili pa so tudi 53 tisoč novih okužb. Foto: Reuters

Najhuje je sicer v ameriški zvezni državi Kaliforniji, od koder poročajo o 51 umrlih zapornikih zaradi bolezni covid-19. Od tega je 22 zapornikov umrlo v zloglasnem zaporu San Quentin severno od San Francisca. ZDA so sicer najhuje prizadeta država v pandemiji novega koronavirusa. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v sredo zvečer zabeležili 1.262 novih smrtnih žrtev v zadnjih 24 urah, potrdili pa so tudi 53 tisoč novih okužb.

Skupaj so v ZDA potrdili več kot 4,8 milijona okužb, covid-19 pa je zahteval že skoraj 158 tisoč življenj. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo sicer dejal, da glede razvoja dogodkov v zvezi z novim koronavirusom ostaja optimističen. "Ta zadeva se umirja. Minila bo tako kot vse stvari in mislim, da bi morali spet odpreti šole," je poudaril Trump.

V Afganistanu bi bila lahko okužena tretjina prebivalstva

Iz Afganistana pa poročajo o raziskavi, ki je odkrila, da bi bila lahko z novim koronavirusom v državi okužena tretjina prebivalstva oziroma okoli deset milijonov ljudi. Po poročanju BBC se je raziskava osredotočala na iskanje protiteles pri 9.500 ljudeh po vsej državi. Afganistanski zdravstveni minister Ahmad Jawad Osmani je poudaril, da so največ primerov novega koronavirusa odkrili v mestih, največ v prestolnici Kabul.

V večini primerov okuženi niso kazali simptomov okužbe. V državi so do zdaj uradno potrdili 36 tisoč okužb in 1.200 smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19, vendar pa strokovnjaki ocenjujejo, da zaradi revščine in omejitev zdravstvenega sistema zaradi več desetletij trajajoče vojne večine primerov okužb niso zabeležili v uradno statistiko.