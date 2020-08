Pri naših južnih sosedih so po neuradnih podatkih županijskih štabov civilne zaščite v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 47 novih okužb z novim koronavirusom. Največ novih primerov okužb so po neuradnih podatkih zabeležili na območju Splita, in sicer 15. Na širšem območju Zagreba so zabeležili šest novih okužb, na področju Istre in Zadra pa po neuradnih podatkih niso zabeležili novih okužb.

V splitsko-dalmatinski županiji so ob 509 izvedenih testiranjih neuradno potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom. Na območju županije je v samoizolaciji 451 ljudi. Zaradi okužbe se v bolnišnici v Splitu zdravi 15 ljudi, en bolnik diha s pomočjo respiratorja. V zadrski županiji v zadnjih 24 urah niso zabeležili novih okužb, medtem ko neuradni podatki za Šibenik in Dubrovnik niso znani.

Na širšem območju Zagreba so neuradno potrdili šest novih okužb. V Slavoniji je epidemiološka slika bolj zaskrbljujoča. Na področju Vukovarja so v zadnjih 24 urah neuradno zabeležili enajst novih okužb, na območju Osijeka pa osem novih okužb. V primorsko-goranski županiji so potrdili še dve novi okužbi, medtem ko v hrvaški Istri novih okužb niso potrdili. V torek so na Hrvaškem potrdili 24 novih okužb z novim koronavirusom, umrl pa je en bolnik z boleznijo covid-19.