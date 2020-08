Porast okužb, novi virus terjal še eno smrtno žrtev

V Sloveniji so v torek ob 974 testiranjih potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrl en človek, je prek Twitterja sporočila vlada. Pri nas so do zdaj skupaj potrdili 2.208 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je do zdaj umrlo 123 ljudi. V torek je bilo zaradi okužbe hospitaliziranih 22 ljudi, na intenzivni negi so bili trije bolniki. Iz bolnišnice so odpustili dva bolnika. V ponedeljek so v Sloveniji zabeležili devet okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org v Sloveniji trenutno beležimo 202 aktivna primera okužbe z novim koronavirusom. Tri nove primere okužb so v torek potrdili v občini Šmarje pri Jelšah, po dva nova primera okužb pa so zabeležili v Ljubljani in Kranju.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 4. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 974

- Št. pozitivnih: 18

- Št. hospitaliziranih: 22

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

- Število umrlih: 1@NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/T8J3RRoIgz — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 5, 2020

Po eno novo okužbo so pristojni potrdili v naslednjih občinah: Rogaška Slatina, Rogatec, Velenje, Celje, Postojna, Vipava, Polzela, Ig, Pesnica in Tržič. En nov primer okužbe so odkrili pri tujem državljanu, kažejo podatki s prej omenjene spletne strani.

V Hrastniku v torek brez novih okužb

V Hrastniku so v torek pri občanih odvzeli tri brise na novi koronavirus, vsi so bili negativni. V tamkajšnjem domu starejših novih testiranj ni bilo, so sporočili s hrastniške občine. V Hrastniku je sicer po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih 81 oseb.

V Domu starejših Hrastnik so v ponedeljek zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzeli 111 brisov med oskrbovanci in zaposlenimi. Odvzeti brisi so pokazali okužbo pri treh oskrbovancih doma, vsi odvzeti brisi zaposlenih pa so bili negativni. Umrla pa je še ena oskrbovanka doma. Skupno število umrlih od izbruha okužbe z novim koronavirusom 10. julija se je tako povzpelo na štiri, poroča STA.

Zaradi sprememb v zdravstvenem stanju so bili trije okuženi oskrbovanci hospitalizirani, saj so zdravniki ocenili, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Enega oskrbovanca so odpeljali v ljubljanski klinični center, dva pa v mariborskega.

Do torka so bile v domu potrjene okužbe pri 48 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Ozdravela pa sta po dva zaposlena in oskrbovanca. Zdravstveno stanje obolelih oskrbovancev, ki so nastanjeni v rdeči coni v domu, je po zadnjih podatkih stabilno. V domu trenutno pomagajo zdravstvene delavci iz trboveljske bolnišnice ter domov za starejše iz Ljutomera, Metlike, Lukavcev, Gornjega Grada in Trnova, poroča STA.