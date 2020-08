Vietnam v pandemiji novega koronavirusa velja za zgodbo o uspehu. Kljub velikemu številu prebivalcev so v državi potrdili le malo okužb. V zadnjih tednih pa število novih primerov tudi tukaj (ponovno) narašča, zato so sprejeli stroge ukrepe.

V začetku leta je v kitajskem mestu Wuhan izbruhnil novi koronavirus, v naslednjih mesecih pa se je ta močno razširil po svetu. Do danes se je z njim okužilo že 18,7 milijona ljudi, več kot 700 tisoč jih je umrlo. Najhuje prizadeta država so ZDA s skoraj petimi milijoni okuženih in 160 tisoč mrtvimi.

Blizu žarišča, daleč od katastrofe

Med državami, ki so se (vsaj v začetku pandemije) uspešno spopadle s širjenjem bolezni covid-19, je tudi Vietnam, ki si s Kitajsko deli dolgo mejo, vsako leto pa jo prečka nekaj milijonov potnikov. V začetku junija v državi s 96 milijoni prebivalcev niso potrdili nobene smrti zaradi bolezni covid-19.

V podjetjih v Vietnamu veljajo strogi ukrepi, tudi nošenje mask na delovnih mestih. Foto: Reuters

Njihov uspeh je še toliko večji, če upoštevamo, da ne gre za bogato državo in da je njihov zdravstveni sistem močno podhranjen. Več o uspešnem boju Vietnama in razlogih za to si lahko preberete v spodnjem članku.

V zadnjih tednih oziroma mesecih pa so tudi v nekaterih državah, ki so se vsaj na začetku pandemije uspešno borile proti virusu, zaznali več okužb. Med drugim večji porast opažajo v Hongkongu, z manjšimi izbruhi so se borili tudi v Južni Koreji.

V Vietnamu od sredine aprila do sredine julija niso potrdili nobenega lokalnega prenosa virusa. Foto: Reuters

O poslabšanju epidemiološke slike poročajo tudi iz Vietnama. Marca, v prvem valu epidemije, so imeli v tej državi največ 20 novih okužb na dan, nato pa z manjšimi izjemami (manjši porast v maju) dnevno le nekaj okužb ali pa celo nobene nove.

Tri mesece brez lokalnega prenosa okužbe

V Vietnamu od sredine aprila do sredine julija niso zaznali nobenega lokalnega prenosa virusa. Zadnjih 14 dni pa v državi opažajo ponovno porast okužb. Konec julija so v enem dnevu dosegli rekord - 50 novih okužb. To je v primerjavi s preostalimi državami po svetu in glede na število prebivalcev še vedno malo.

Konec preteklega tedna prva žrtev virusa

Prvi primer okužbe so v Vietnamu potrdili že 23. januarja letos. Do danes so potrdili 672 primerov, umrlo pa je osem ljudi. Prvo žrtev so imeli šele konec prejšnjega tedna. Šlo je za 70-letnega moškega iz mesta Hoi An v osrednjem delu države.

Prvi primer okužbe so v Vietnamu potrdili že 23. januarja letos. Foto: Reuters

Prebivalce glavnega mesta pozvali, naj ostanejo doma

Prvi primer lokalnega prenosa virusa so po treh mesecih premora zaznali v med turisti priljubljenem kopališkem mestu Da Nang v osrednjem delu države. Več okužb so potrdili tudi v nekaterih drugih mestih in prestolnici Hanoj. Oblasti so večino od 1,1 milijona prebivalcev mesta pozvale, naj ostanejo doma, prav tako so prekinili povezave z drugimi kraji.

Turiste so evakuirali, izhod iz mesta ni mogoč

O strogih ukrepih, ki so jih kljub malo primerom glede na število prebivalcev uvedli v tem času, pripoveduje tudi Andrej Boštjančič, direktor podjetja Softnet, ki posluje v 16 državah po svetu, med drugim je tudi edino slovensko podjetje, ki posluje v Vietnamu.

Andrej Boštjančič, direktor podjetja Softnet, edinega slovenskega podjetja, ki posluje v Vietnamu. Foto: Osebni arhiv "Prve nove primere koronavirusa so vietnamske oblasti po stotih dneh zaznale v turistični provinci Da Nang, ki so jo prav zato v celoti zaprli. Vse turiste so evakuirali, izhod oziroma vstop v mesto pa je popolnoma onemogočen. Prav tako je bil izdan odlok, da se prav vsi domačini in tudi tujci, ki so na počitnicah, testirajo," je povedal.

Azijci ukrepajo hitro. Zaprli so vse restavracije in lokale.

Kot pravi Boštjančič, je pisarna njihovega podjetja v največjem vietnamskem mestu Ho Ši Minhu. "Stanje se spet slabša, tudi na tem območju so našteli nekaj primerov obolelih. Azijci ukrepajo hitro. Tako so že zaprli vse restavracije in lokale, naše poslovanje pa za zdaj poteka nemoteno," je dodal direktor podjetja, ki je na azijskem trgu prisotno tudi na Kitajskem, v Singapurju in na Filipinih.

"Na srečo smo kot slovensko podjetje navajeni na spremembe"

Zaradi delovanja na več trgih Boštjančič nenehno skrbi za način dela, uvaja stalna prilagajanja. Prav tako skrbi, da bi lahko varno in nemoteno delovali. "Vsaka država reagira drugače, uvaja svoja pravila, kar tudi od nas zahteva nenehna prilagajanja. Na srečo smo kot slovensko podjetje navajeni na spremembe in se znamo prilagoditi. Nekaj izkušenj imamo že od začetka leta, ko smo epidemijo začeli doživljati v naši kitajski pisarni, potem pa so sledile še preostale. Tako se v eni državi, kjer poslujemo, epidemija malo umiri, drugje je na vrhuncu, v tretji pa spet izbruhne novi val," pripoveduje.

Recept za uspeh? Hitro ukrepanje!

Uspeh Vietnama lahko v prvem valu pandemije pripišemo hitrim in za zahodni svet morda celo pretiranim zaščitnim ukrepom. Prve ukrepe so sicer uvedli, še preden so potrdili prvi primer okužbe, prvega februarja, ko so imeli potrjenih le šest okužb, pa so že razglasili epidemijo. Takoj na začetku so zaprli mejo za vse potnike, domačini, ki so se vračali iz tujine, pa so morali v obvezno 14-dnevno karanteno in na testiranje. Prav tako so dosledno sledili stikom okuženih.

Azijci ukrepajo hitro. Tako so že zaprli vse restavracije in lokale. Foto: Reuters

Vietnam se je v nasprotju z evropskimi državami že večkrat znašel v podobnem položaju. Že pred epidemijo novega koronavirusa so se srečali z veliko bolj smrtonosnimi epidemijami sarsa, mersa in ošpic. Strogi ukrepi in nadzor zaradi novega koronavirusa zato podobno kot v nekaterih prestalih azijskih državah niso nič neobičajnega.