Rekord na Češkem, pri sosedih izjemen naval na trgovine

Na Češkem so zabeležili novo rekordno število okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili 22.936 primerov, največ od začetka pandemije, je danes sporočilo češko ministrstvo za zdravje.

Glede na zadnje številke na Češkem v zadnjih dneh beležijo 929 okužb na sto tisoč prebivalcev. Najhuje so prizadeti vzhodni deli države. Ob vse slabših zdravstvenih razmerah bo v državi od ponedeljka na številnih področjih treba izpolnjevati pogoj PC, torej pogoj prebolelosti ali cepljenja proti covid-19. Pogoj uvajajo za gostinske lokale in hotele ter storitvene dejavnosti in večje prireditve.

Obenem je vlada v petek določila okrepljeno testiranje na novi koronavirus. Z izjemo cepljenih bodo morali vsi šolarji v prihodnje enkrat tedensko opraviti hitri antigenski test. Tudi v podjetjih bodo morali necepljene tedensko testirati. Na Češkem je v celoti cepljenih približno 6,2 milijona od 10,7 milijona prebivalcev države.

Češka vlada pod vodstvom premierja Andreja Babiša trenutno opravlja tekoče posle. Petr Fiala, vodja liberalne konservativne Demokratske državljanske stranke, naj bi premierske posle predvidoma prevzel 26. novembra.

V Avstriji pred vnovičnim zapiranjem javnega življenja naval na trgovine

V Avstriji pa danes številni poskušajo izkoristiti še zadnji dan za večje nakupe, preden se bo v državi v ponedeljek zaradi bolezni covid-19 vnovič ustavilo javno življenje, v skladu s tem pa tudi zaprle nenujne trgovine. Iz trgovskih središč po vsej državi poročajo o veliki gneči, ki jo je bilo mogoče občutiti že dopoldne.

Naval kupcev naj bi med drugim beležili v trgovinah s čevlji, kjer starši kupujejo zimsko obutev za otroke. Tudi v drugih trgovinah naj bi bili v ospredju nakupi točno določenih dobrin, pa tudi predčasno božično nakupovanje. Dogajanje je prav tako pestro v frizerskih salonih, nekatere trgovine z oblačili vabijo z visokimi popusti.

Iz nakupovalnega centra Auhofcenter na Dunaju obenem poročajo o dolgih čakalnih vrstah za cepljenje proti covid-19, ki je možno brez naročanja. Ker Dunaj že teden dni omogoča prejem poživitvenega odmerka cepiva že štiri mesece po zadnjem odmerku, prihajajo tja ponj tudi številni iz denimo Spodnje in Zgornje Avstrije.

Kot piše APA, so v petek na Dunaju razdelili 30.788 odmerkov cepiva, kar je največ od začetka cepilne kampanje.

V Avstriji bo zaprtje javnega življenja, za kakršnega se v tokratnem četrtem valu pandemije ni odločila še nobena druga evropska država, veljalo predvidoma 20 dni. Po prvih desetih dneh bodo ta ukrep preučili, zaprtje pa se bo samodejno končalo 13. decembra. Zaprtje javnega življenja za necepljene bo veljalo še naprej.

Šole in vrtci bodo načeloma ostali odprti, a prisotnost pri pouku ne bo obvezna. Obenem bo v Avstriji od 1. februarja obvezno cepljenje proti covid-19. V celoti je trenutno cepljenih 66 odstotkov prebivalcev države.

V zadnjem dnevu so sicer v Avstriji znova potrdili več kot 15 tisoč okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so jih 15.297, v povprečju pa v zadnjem tednu skoraj 13.500 dnevno. Umrlo je 42 covidnih bolnikov. Še naprej se veča tudi število okuženih v bolnišnicah.

Na Dunaju protest proti zaprtju javnega življenja in cepljenju

V središču Dunaja se je danes na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa ter napovedanem obveznem cepljenju zbralo več tisoč ljudi. Protest poteka na pobudo skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), čeprav na njem ni njihovega vodje Herberta Kickla, ki je okužen s koronavirusom.

Protestniki vzklikajo Svoboda, številni pa v nasprotju s pravili, ki veljajo v Avstriji, ne nosijo mask tipa FFP2. Po nekaterih podatkih se je sredi dneva zbralo okoli 7000 ljudi, za zdaj pa policija ne poroča o večjih izgredih. Razmere sicer spremlja večje število policistov.