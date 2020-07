Raziskava kaže, da otroci redko širijo virus

Raziskava, ki so jo opravili v nemški zvezni deželi Saška, je pokazala, da se novi koronavirus v šolah ne širi tako hitro, kot so domnevali. Najstniki naj bi delovali celo kot neke vrsta zavora pri širjenju virusa, so ugotovili.

V marcu so evropske države, tudi Slovenija, da bi zajezile širjenje novega koronavirusa, zapirale šole in druge izobraževalne ustanove. A raziskava iz Nemčije zdaj kaže, da šolarji pri širjenju virusa morda ne igrajo tako pomembne vloge, kot smo sprva domnevali.

Testirali tudi na šolah, kjer se je pojavil virus

V Nemčiji so, podobno kot v drugih državah, maja začeli ponovno odpirati šole, čeprav so nekateri takrat opozarjali, da bi lahko s tem ogrozili učitelje in starejše in ranljivejše doma.

Kot opisuje britanski The Guardian, so v Univerzitetni bolnišnici v Dresdnu maja in junija analizirala krvne vzorce skoraj 1.500 otrok med 14 in 18 letom in 500 učiteljev iz 13 šol v Dresdnu in okolici. Testirali so tudi na šolah, kjer so v preteklosti zabeležili izbruhe novega koronavirusa.

Protitelesa našli pri le 12 otrocih

Pri dva tisoč vključenih v raziskavo so protitelesa odkrili pri le 12 testiranih.

Reinhard Berner, direktor poliklinike za otroke in mladostnike v tamkajšnji bolnišnici, pravi, da to kaže, da šolarji vendarle ne igrajo pomembne vloge pri širjenju virusa. Otroci po njegovih besedah morda delujejo celo kot zavora pri širjenju. To je pojasnil s tem, da okužbe v šolah niso vodile do novih okužb ali celo žarišč, širjenje virusa znotraj gospodinjstev pa je bil prav tako manjše, kot so sprva domnevali.

Raziskava je pokazala, da se kljub okužbi v domačem gospodinjstvu, večina teh šolarjev z virusom ni okužila. Protitelesa je imel v krvi le eden od 24 otrok, kjer so v družini potrdili okužbo.

Foto: Reuters

Kot je pojasnil Berner, je študija reprezentativna za deželo Saško, kjer so zabeležili relativno malo okužb z novim koronavirusom v primerjavi z drugimi deli Nemčije. Tako oblasti na Saškem predvidevajo, da bodo šole po koncu poletnih počitnic normalno odprli, pri tem pa bodo kljub temu ohranili nošenje mask in fizično distanco.

Več scenarijev za učence v Sloveniji

Na novo šolsko leto se pripravljamo tudi v Sloveniji. Na ministrstvu za šolstvo so pripravili več možnih scenarijev, končna odločitev pa bo znana v drugi polovici avgusta. Med drugim na ministrstvu predlagajo bodisi pouk na daljavo, izmenično obiskovanje pouka ali prisotnost v šoli samo do 5. razreda.