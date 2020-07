Kako bo jeseni potekal pouk? Ministrstvo pripravilo različne scenarije. #video

Konec je ugibanj, na kakšne načine bo glede na epidemiološko sliko jeseni potekal pouk za osnovnošolce in dijake. Scenariji vključujejo različne kombinacije pouka. V novem šolskem letu lahko pričakujejo bodisi pouk na daljavo, izmenično obiskovanje pouka ali prisotnost v šoli samo do 5. razreda. Na ministrstvu za šolstvo naj bi pripravili po štiri različne modele pouka za osnovne in štiri za srednje šole. Učitelji so prepričani, da gre za neživljenjske in nerealne ukrepe.

Zaradi nepredvidljivosti širjenja bolezni covid-19 na šolskem ministrstvu pripravljajo različne scenarije pouka, uradno jih bodo šolam predstavili v torek. Učitelji pa že opozarjajo na mnoge težave.

"V šolah ne moremo zagotavljati nenehnega spoštovanja distance meter in pol, ne moremo zagotavljati, da bodo učenci to spoštovali. Nimamo dovolj kadra, da bo na vsakih pet metrov stal učitelj s šibo in učence ločeval, če se bodo pozdravili, če se bodo dotaknili, če si bodo nekaj prijaznega rekli," je za Planet povedal Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev.

Pečan: Izvedljiva sta dva modela

Foto: Getty Images Za osnovne šole torej obstaja naslednji možni scenariji: ob dobri epidemiološki sliki bi bile šole normalno odprte, drugi model dovoljuje vse učence v šoli, ampak s strogimi varnostnimi ukrepi, po tretjem naj bi šolo obiskovali samo učenci od 1. do 5. razreda, višji razredi pa imeli pouk na daljavo. Ob najhujšem scenariju pa bi bile šole popolnoma zaprte s poukom na daljavo.

"Izvedljiv je model, da so šole odprte brez omejitev, in pa model, da so zaprte. Oba vmesna, kot so jih poimenovali, hibridna modela, pa ob trenutnih priporočilih NIJZ nista izvedljiva v okviru zakonitih možnosti," komentira Pečan.

Tudi za srednje šole bosta skrajna modela enaka, hibridna modela pa dopuščata možnost kolobarjenja, kar pomeni, da bi polovica dijakov obiskovala šolo, polovica pa bila doma, izmenjavanje bi potekalo na dva tedna. Po drugem modelu pa naj bi dijaki obiskovali šolo samo za praktičen del, predavanja pa bi potekala na daljavo.

Štrukelj: Ne sme se ponoviti, da bo celotna odgovornost na ravnateljih

Tudi sindikat vzgojiteljev od ministrstva in države zahteva predvsem to, da se pred začetkom pouka točno določijo pogoji dela in prevzem odgovornosti.

"Da se ne ponovi tisto, kar se je dogajalo do zdaj, da bi na nek način bili tako ravnatelji in ravnateljice kot učitelji prepuščeni sami sebi, v tem smislu, da nosijo tudi v celoti odgovornost, ampak bi morala za to izvajanje omejitvenih ukrepov odgovornost v celoti prevzeti država," meni Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Kako točno bo potekal pouk, bodo torej učenci in učitelji izvedeli šele teden pred začetkom pouka.