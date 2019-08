Razglasili so izredne razmere: kakšna usoda čaka banane?

Stroka že nekaj časa opozarja, da bo svetovni trg banan v velikih težavah, če se trenutno najnevarnejša mutacija panamske bolezni prebije do latinske Amerike. Najhujši strahovi gojiteljev banan so se zdaj uresničili.

Plantaže banan na severu Kolumbije je napadla zloglasna panamska bolezen oziroma njena nezaustavljiva mutacija, ki se imenuje tropska rasa 4 (TR4). Gre za glivično okužbo, ki postopoma uniči korenine lesnatih stebel rastlin, na katerih rastejo banane, in s sporami za več desetletij okuži tudi njihovo rastišče.

Banane, ki zrastejo na prizadetih rastlinah, so sicer varne za človeško uživanje, a ko rastline odmrejo, tudi banan ni več.

Panamska bolezen je, ko enkrat napade nasad banan, tako rekoč neustavljiva, saj je ni mogoče odpraviti s herbicidom ali katero koli drugo metodo bionadzora. Foto: Reuters

Industrija banan se je dolgo zelo bala prihoda tropske rase 4 v Srednjo in Južno Ameriko. Bolezen je namreč opustošila nasade banan v Aziji, Afriki, v Indiji in na Bližnjem vzhodu. Od Latinske Amerike sta trenutno najbolj nevarno vrsto panamske bolezni ločevala dva oceana, a to oviro je zdaj vendarle prečkala.

Kolumbijci so že v začetku junija letos posumili, da bi lahko bile banane na štirih plantažah na severu države okužene s TR4, in tam vzpostavili karanteno. Analiza vzorcev je nato razkrila, da gre res za panamsko bolezen, kar je kolumbijski inštitut za agrikulturo ICA razkril 8. avgusta in hkrati tudi razglasil izredno stanje na ravni vse države.

Gre za sploh prvo potrditev prisotnosti TR4 v kateri od držav Latinske Amerike. Kolumbijske oblasti so do zdaj preventivno že uničile kar 170 hektarov nasadov banan. Strokovnjaki sicer svarijo, da je bila preventivna akcija za zajezitev bolezni morda prepozna, saj je TR4 znan po tem, da se med rastlinami širi izjemno hitro.

Zakaj takšen strah pred TR4?

Zato, ker neustavljiva mutacija panamske bolezni zdaj ogroža tudi regijo, v kateri je osem od 15 držav, ki izvozijo največ banan.

Kolumbija si deli skoraj 600 kilometrov meje z Ekvadorjem, ki je z naskokom največji izvoznik držav na svetu. Lani so banane iz Ekvadorja pomenile skoraj četrtino vsega svetovnega izvoza. Večino banan v Ekvadorju kupi tudi slovensko podjetje Rastoder, lastnik mednarodno uspešne znamke banan Derby. Foto: STA

Podjetje Rastoder smo prosili za komentar o morebitni krizi, ki zaradi panamske bolezni grozi svetovnemu trgu banan. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Če bi TR4 ohromila proizvodnjo izvoznih banan, bi posledice lahko segale vse od globalnega dviga cen do sesutja državnih gospodarstev. Banane so druga najpomembnejša izvozna dobrina Ekvadorja in tretji največji izvoz Kolumbije, na primer.

Širjenje panamske bolezni lahko mnogim ljudem vzame tudi glavni vir hrane. Izvozu je namreč namenjenih manj kot 20 odstotkov vseh banan, v številnih revnejših državah pa se podeželske skupnosti na banane zanašajo kot na glavni vir hrane.

Eden od najbolj zgovornih primerov, kaj nastane iz države industrije banan, če plantaže v pest dobi panamska bolezen oziroma TR4, je tajvanski. Tajvan je bil nekdaj eden od največjih svetovnih izvoznikov banan, ko so tam v šestdesetih letih prejšnjega stoletja prvič odkrili mutagen panamske bolezni tropska rasa 4, pa je tajvanski letni izvoz banan z več kot 350 tisoč ton (1969) upadel na manj kot 20 tisoč ton (2012). Foto: Reuters

Grožnjo poglablja dejstvo, da TR4 grozi predvsem bananam cavendish, najbolj razširjeni sorti banan na svetu. Cavendish pomeni okrog 99 odstotkov vseh banan, ki so gojene za izvoz, in približno polovico vse svetovne proizvodnje banan.

S sorto cavendish je povezana še ena velika težava. Svet vsaj za zdaj nima rezervne vrste banane, ki bi lahko v primeru uresničitve najhujšega mogočega scenarija, izumrtja sorte, nadomestila cavendish.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja, po zadnji veliki epidemiji panamske bolezni, so bili gojitelji banan namreč primorani opustiti sorto gros michel, ki je bila do takrat najbolj razširjena komercialna banana. Svetovni trg banan je nato rešila sorta cavendish, še ene takšne varovalke pa trenutno kljub prizadevanju znanosti ni.

Daleč najbolj priljubljena in prepoznavna vrsta banan, cavendish, ne more razviti odpornosti proti panamski bolezni, saj so komercialne banane monokulturne rastline. To pomeni, da so vse plantažne banane kloni druga druge in se ne razmnožujejo po naravni poti. S tem tudi nimajo možnosti, da bi razvile evolucijski mehanizem za zaščito zoper bolezni, kot je panamska bolezen. Foto: Thinkstock

