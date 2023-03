Raketa SpaceX poletela na ISS

Štiričlanska posadka misije Dragon Crew-6 je Nasin vesoljski center Kennedy na Floridi zapustila ob 12.34 po lokalnem oziroma ob 5.34 po srednjeevropskem času. "Čestitke ekipama Nase in podjetja SpaceX za še eno zgodovinsko misijo na mednarodno vesoljsko postajo," je po izstrelitvi dejal prvi mož ameriške vesoljske agencije Nasa Bill Nelson, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okviru misije so v vesolje poleteli Nasina astronavta Stephen Bowen in Warren Hoburg, ruski kozmonavt Andrej Fedjajev in Sultan Al Nejadi iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Ta je sicer četrti arabski astronavt in drugi iz ZAE, ki je odpotoval v vesolje.

Posadka bo na Mednarodno vesoljsko postajo prispela v petek in tam ostala šest mesecev

Posadka naj bi na ISS prispela v petek in tam ostala približno šest mesecev. Na krovu ISS bodo člani misije izvedli več deset poskusov. Med drugim bodo preučevali, kako materiali gorijo v mikrogravitaciji, ter raziskovali delovanje srca in možganov.

Na ISS je trenutno že nastanjena ekipa Crew-5, ki je tam od septembra oziroma oktobra. Po prihodu ekipe Crew-6 bodo opravili predajo in se nato vrnili na Zemljo. Člani ekipe Crew-5 Nicole Mann, Josh Cassada, Koichi Wakata in Ana Kikina se bodo proti Zemlji odpravili nekaj dni po prihodu ekipe Crew-6.

Vrnitev kozmonavtov Sergeja Prokopjeva in Dmitrija Petelina ter astronavta Franka Rubia z ISS pa so medtem preložili, saj so na ruski kapsuli Sojuz MS-22 odkrili puščanje. Prejšnji mesec so nato iz Kazahstana izstrelili kapsulo za vrnitev Sojuz MS-23, vendar so morali ob tem njihov odhod na Zemljo preložiti z marca na september, poroča nemška tiskovna agencija dpa.