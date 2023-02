Zelenski Macronu in Scholzu: Čimprej potrebujemo težko orožje in bojna letala #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Macron in Scholz sta Zelenskemu zagotovila, da bodo zahodni zavezniki Ukrajino podpirali, dokler bo treba in vse do njene končne zmage.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je iz Londona priletel v Pariz na srečanje s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. V izjavi pred delovno večerjo je Zelenski pozval k čimprejšnjim dobavam težkega orožja in bojnih letal, Macron in Scholz pa sta potrdila nadaljevanje podpore Ukrajini do njene zmage.

6.52 Na današnjem vrhu EU v Bruslju tudi Zelenski

6.15 Zelenski prispel v Pariz na srečanje z Macronom in Scholzem

6.52 Na današnjem vrhu EU v Bruslju tudi Zelenski

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bodo nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z Rusijo, zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in migracije. Da bo sodeloval na vrhu, je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Voditelji članic, med njimi slovenski premier Robert Golob, bodo o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo govorili, potem ko je pretekli teden v Kijevu potekal vrh EU-Ukrajina.

Kot je v vabilu voditeljem zapisal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, bodo nadaljevali pogovore "o vseh vidikih naše neomajne podpore Ukrajini". Razpravljali bodo še o ukrajinski pobudi za pravičen mir, možnosti uporabe ruskih sredstev, zamrznjenih v okviru sankcij proti Moskvi, in odgovornosti za zločine v Ukrajini, je dodal.

Zelenski je med sredinim obiskom v Londonu povedal, da bo danes z voditelji EU razpravljal o nadaljnjih dobavah orožja Ukrajini. Še pred vrhom pa naj bi po neuradnih informacijah nagovoril tudi Evropski parlament. V Bruslju njegovega prihoda niso potrdili.

Premierji in predsedniki držav članic EU bodo na vrhu, ki bo predvidoma trajal zgolj en dan, razpravljali še o okrepitvi globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Temu je namenjen t. i. zeleni načrt za evropsko industrijo, ki jim ga bo predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Na dnevnem redu imajo tudi migracije, pri katerih se bodo osredotočili na njihov zunanji vidik. Vse glasnejši so pozivi držav članic, da bi morali z evropskimi sredstvi financirati tudi gradnjo ograj na zunanjih mejah EU, čemur pa komisija ni naklonjena.

Poleg tega je pričakovati razpravo o dialogu za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom.

6.15 Zelenski prispel v Pariz na srečanje z Macronom in Scholzem

Ukrajinski predsednik Zelenski je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekaj pred 21.30 z britanskim vladnim letalom v sredo pristal na letališču Orly in se odpravil v Elizejsko palačo na srečanje z voditeljema dveh najmočnejših članic EU, francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.

Voditelji so pred novinarje stopili pred srečanjem. Zelenski je tako kot že v Londonu, kjer se je mudil pred tem, pozval Francijo, Nemčijo in ostale članice EU, da Ukrajini čim prej dobavijo težko orožje in tudi bojna letala.

"Prej kot bo imela Ukrajina težko orožje dolgega dosega, prej kot bodo naši piloti imeli sodobna bojna letala, prej kot bo naša vojska opremljena z oklepnimi vozili, prej bo konec ruske agresije in prej se bomo lahko vrnili k miru v Evropi," je dva tedna pred prvo obletnico ruskega napada na državo po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil ukrajinski voditelj.

Macron in Scholz sta mu na drugi strani zagotovila, da bodo zahodni zavezniki Ukrajino podpirali, dokler bo treba in vse do njene končne zmage.

"Stojimo ob strani Ukrajini. Trdno in odločni, da jo spremljamo do njene zmage in ponovne vzpostavitve njene suverenosti nad svojim ozemljem. Nadaljevali bomo naša prizadevanja na področju dobav obrambnih sredstev," je dejal francoski predsednik.

Tudi nemški kancler je Ukrajini zagotovil nadaljnjo podporo. "Stojimo ob strani Ukrajini, pomagali smo ji finančno, s humanitarno in vojaško pomočjo....in to bomo počeli, dokler bo treba," je dejal. "Ostajamo pri jasnem stališču: Rusija te vojne ne sme dobiti," je dodal.

To je prvi obisk Zelenskega v Franciji od začetka ruske agresije na njegovo državo pred skoraj enim letom. Pred tem je, kot omenjeno, v sredo dopoldan nepričakovano obiskal Združeno kraljestvo, kar je bila šele njegova druga pot v tujino v zadnjem letu. Decembra je namreč obiskal Poljsko in Washington.

Zelenski se je na Otoku sestal s premierjem Rishijem Sunakom in kraljem Karlom III. ter nagovoril tamkajšnji parlament.

V britanski prestolnici je potrdil, da ga bo pot v četrtek vodila tudi v Bruselj, kjer se bo po pričakovanjih udeležil izrednega vrha voditeljev EU. Obenem pa naj bi potekalo tudi posebno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem naj bi Zelenski nagovoril poslance. Scholz je danes dejal, da bo v Bruselj v četrtek prišel z jasnim sporočilom: "Ukrajina je del evropske družine".