Zvita poteza Milanovića: znebil se je vseh kipov znanih Hrvatov

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je v manj kot mesecu dni po prevzemu dolžnosti izpolnil predvolilno obljubo in iz predsedniškega urada na Pantovčaku odstranil vse doprsne kipe znanih Hrvatov. Njegova predhodnica Kolinda Grabar-Kitarović je na začetku svojega mandata pred petimi leti odstranila zgolj doprsni kip Josipa Broza - Tita.

Čeprav so nekateri Milanovićevi volivci pričakovali, da bo levosredinski predsednik države na Pantovčak vrnil doprsni kip nekdanjega jugoslovanskega predsednika Tita, je hrvaški predsednik odstranil preostale doprsne kipe, ki so bili v preddverju njegovega urada, piše STA.

Milanović: mesto doprsnih kipov je v muzeju

Milanovićeva poteza ne pomeni izhoda iz situacije, v kateri bi mu desnici naklonjeni državljani zamerili, če bi vrnil Titov doprsni kip, levo usmerjeni pa bi bili razočarani, ker marmornega kipca ni vrnil, so pojasnili v uradu hrvaškega predsednika. Izpostavljajo, da gre za izpolnitev predvolilne obljube predsednika, ko je ta na vprašanja o vrnitvi Titovega kipa odgovoril, da je mesto doprsnih kipov v muzejih.

Grabar-Kitarovićeva je pred petimi leti ustanovi Muzeji hrvaškega Zagorja predala več kot 100 umetniških del in drugih predmetov iz Titovih časov, vključno z njegovim doprsnim kipom, ki ga je naredil znani hrvaški kipar Antun Augustičić. Titov doprsni kip, ki ga je na Pantovčaku postavil prvi hrvaški predsednik Franjo Tuđman, je na ogled v rodni vasi nekdanjega komunističnega in partizanskega vodje v Kumrovcu.

Milanović bo doprsni kip znanega hrvaškega škofa iz 19. stoletja Josipa Juraja Strossmayerja vrnil lastnikom, hrvaški akademiji znanosti in umetnosti, so potrdili v njegovem uradu. Za preostale kipe pa se dogovarjajo z muzeji in kulturnimi institucijami, ki jim jih bodo posodili, da bodo na ogled javnosti, poroča STA.

Nekateri politični poli pozdravljajo odstranitev kipov

Gre za kipe Tuđmana, zagrebškega nadškofa kardinala Alojzija Stepnica, politikov Ivana Mažuranića, Anteja Starčevića in Stjepana Radića ter prvega hrvaškega kralja Tomislava.

V levosredinskih in sredinskih hrvaških političnih strankah pozdravljajo odstranitev kipov iz predsedniškega urada. Menijo, da bodo na ta način zmanjšali možnosti za poglobitev ideoloških delitev v hrvaški družbi ter pokazali, da se je treba ukvarjati z resničnim življenjem, ne pa s politizacijo zgodovine.

V vladajoči stranki HDZ Milanovićeve odločitve ne podpirajo. Menijo, da gre za poskus kompenzacije z levico, ker ni vrnil Titovega doprsnega kipa. Milanović je med drugim odpravil zgodovinske rdeče vojaške uniforme, v katere so bili ob svečanih priložnostih oblečeni pripadniki predsedniške vojaške enote na Pantovčaku.

Vojaki bodo v prihodnje tudi na slovesnostih v svojih svečanih vojaških uniformah. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo Milanović posodobil tudi notranjo ureditev predsedniškega urada, v katerem prevladujejo kosi pohištva s starinsko vrednostjo, še navaja STA.