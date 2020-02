Pahor in Milanović sta se srečala na Otočcu #foto

Pahor je v sredo napovedal, da bosta z Milanovićem na delovnem kosilu na Otočcu govorila tudi o arbitražni razsodbi o meji med državama, ki je Hrvaška ne priznava. Izrazil je pričakovanje, da se bosta pogovarjala "o možnostih", kako bi z arbitražo določeno mejo označili tudi v naravi in da bi se to zgodilo v nekem razumnem času.

Tudi Milanović je napovedal pogovore o meji. Kot so za STA sporočili iz njegovega urada, namerava srečanje s Pahorjem na Otočcu izkoristiti, "da bi se dogovorila o nadaljevanju njunega medsebojnega odličnega sodelovanja ne glede na različne poglede, ki ju imata glede nekaterih tem, kot je spor o meji".

Foto: Tomaž Bratož

Ob pogovorih za krepitev odnosov med državama, ki jih v Milanovićevem uradu ocenjujejo kot dobre, napovedujejo tudi pogovore o sodelovanju Hrvaške in Slovenije v EU. "Srečanje bo priložnost, da bi potrdili sodelovanje in prijateljstvo med Hrvaško in Slovenijo," so še sporočili iz Zagreba, poroča STA.

Pahor sicer od tega prvega pogovora s hrvaškim kolegom ne pričakuje, "da bi prišlo do velikih sprememb v stališčih". "Vendar je pomembno, da vzpostaviva zaupanje. Poznava se dobro," je dejal Pahor ter se zavzel za krepitev dobrososedskih odnosov, dialoga in sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško.