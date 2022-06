Račja družina povzročila prometno nesrečo na avtocesti

Račja družina je v Nemčiji v bližini mesta Heidenheim an der Brenz prečkala avtocesto in pri tem povzročila prometno nesrečo, poroča Detuche Welle.

Po podatkih nemške policije je na jugu Nemčije družina rac povzročila prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi trije avtomobili. Uradniki so sporočili, da je bilo v incidentu več ljudi ranjenih.

A duck family has survived a car pileup on a highway in southern Germany, but police wonder: why did the ducks cross the road.🦆🚗🦆🚔🦆🚑https://t.co/CfxXGbHsq0 — DW News (@dwnews) June 5, 2022

Družina rac je prečkala avtocesto A7 v bližini mesta Heidenheim an der Brenz v južni zvezni državi Baden-Württemberg. Avtocesta A7 poteka od severa do skrajnega juga Nemčije in je najdaljša avtocesta v državi.

Kako se je zgodila nesreča?

Kot piše v izjavi policije, je 65-letni voznik opla na avtocesti opazil race in se ustavil. Enako je storil tudi 36-letni voznik škode na sosednjem pasu, 22-letni voznik volkswagna, ki se je približeval kraju dogodka, pa dveh ustavljenih avtomobilov ni opazil pravočasno in je trčil v zadnji del opla.

Policija je sporočila, da so se v nesreči poškodovali vsi štirje potniki v oplu, vključno z dvema najstnikoma. Odpeljati so jih morali na zdravljenje v bolnišnico. V nesreči je bila poškodovana tudi škoda. Uradniki ocenjujejo premoženjsko škodo na približno 70 tisoč evrov.

Nemške oblasti so sporočile še, da račke niso bile poškodovane, so se pa prestrašile in hitro odmaknile s kraja nesreče.