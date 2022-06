Nesreča na gorenjski avtocesti, kolaps in zastoji

Na gorenjski avtocesti med Brdom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Brda ter na primorski avtocesti do Vrhnike v smeri proti Kopru nastajajo zastoji. Zaradi praznika v nekaterih evropskih državah je na slovenskih cestah ves konec tedna pričakovati povečan promet, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Zastoji tudi na mejnih prehodih

Do zastojev prihaja tudi na nekaterih mejnih prehodih. Na mejnem prehodu Jelšane osebna vozila za izstop čakajo od ene do dveh ur, za vstop pa do eno ure. Na mejnih prehodih Gruškovje in Starod osebna vozila za izstop čakajo do ene ure. V Sečovljah, Dragonji in Sočergi pa za izstop čakajo do 30 minut.

Na prometnoinformacijskem centru ob tem pojasnjujejo, da 5. junija v nekaterih evropskih državah praznujejo binkoštno nedeljo, kar ponekod pomeni omejitev tovornega prometa tudi v ponedeljek. Pred in po praznikih je zato na slovenskih cestah pričakovati povečano število tovornih vozil in zelo visoko gostoto prometa preostalih voznikov.

Voznike še pozivajo, naj zaradi prihajajoče turistične sezone računajo na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne voznike, bolj polna počivališča in daljši čas potovanja.