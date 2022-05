Putin ustanovil posebno delovno skupino. To so njene naloge.

06.28 Ukrajina: rusi zrušili hotel s hipersoničnimi raketami

"Tarča je bila turistična infrastruktura, napadli so hotel in trgovski center," so tarče ruskega letalskega napada s hipersoničnimi raketami definirali v Kijevu, poroča The Guardian. Ena oseba je bila ubita, osem ranjenih.

06.10 Putin pripravlja nov udarec Zahodu

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaukazal ustanovitev posebne delovne skupine za nadzor mednarodnih transakcij s sovražnimi državami, poroča Reuters. Delovna skupina naj bi zagotovila, da bodo prav vsi sovražni kupci ruskega plina in nafte račune plačevali v rubljih. Sovražniki Rusije bodo primorani odpreti poseben račun pri ruskem energetskem velikanu Gazprom, kamor bodo nakazovali evre in ameriške dolarje.

Zagotavljanje tujih valut od prodaje energentov pa ne bo edina naloga posebne delovne skupine. Putin jim je tudi dal nalogo, da ugotovijo, kako lahko lahko Rusija pride do v tujini zamrznjenih 320 milijard ameriških dolarjev.