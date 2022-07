Putin podpisal nov zelo bizaren zakon #vŽivo

Putin je podpisal tudi besedilo o denarnih kaznih in zaporni kazni do sedem let za vse, ki so seznanjeni z državnimi skrivnostmi in zapustijo državo brez predhodne odobritve.

7.14 Putin podpisal nov zelo bizaren zakon

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, ki predvideva visoke zaporne kazni za vse, ki pozivajo k ukrepanju proti ruski varnosti, kar je še ena poteza Moskve, da utiša vsak glas, ki nasprotuje vojaški ofenzivi v Ukrajini.

Po novih določbah bodo vsi, ki pozivajo k ukrepanju proti varnosti, kaznovani z od dvema do štirimi leti zapora. Kazen se lahko zviša na pet let, če je poziv izdan prek medijev, in na sedem let, če ga je izvedla organizirana skupina. Poleg tega je ruski predsednik podpisal zaostritev omejitev za posameznike in organizacije, označene kot "tuje agencije", kar je namenjeno zatiranju kritik proti Kremlju.

Drugi ukrep predvideva do 20 let zapora za vsakega ruskega državljana, ki sodeluje v konfliktu v tuji državi, ki je v nasprotju z ruskimi interesi. Putin je podpisal tudi besedilo o denarnih kaznih in zaporni kazni do sedem let za vse, ki so seznanjeni z državnimi skrivnostmi in zapustijo državo brez predhodne odobritve.