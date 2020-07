Prvič po 20 mesecih ponovno nadaljevanje dialoga med Srbijo in Kosovom

Prvič po 20 mesecih sta se danes v Bruslju srečala predsednika Srbije in Kosova. V okviru dialoga, ki poteka pod okriljem Evropske unije, sta se sestala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti. Pogovori, ki so se začeli popoldne, so se končali okoli 19.30.