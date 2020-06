Thaci zavrača potvarjanje zgodovine Kosova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uradno se Thaci na novico o obtožnici še ni odzval in njegov zapis na Facebooku "Nihče ne more na novo pisati zgodovine Kosova!" ter sprememba naslovne slike profila sta zaenkrat njegov edini odziv. Foto: Reuters

Kosovski predsednik Hashim Thaci je na svoji strani na Facebooku zapisal, da nihče ne more potvarjati zgodovine Kosova. Pred tem je spremenil naslovno sliko profila in jo zamenjal z znakom Osvobodilne vojske Kosova (OVK). Gre za odziv na obtožnico za vojne zločine, ki jo je proti Thaciju vložilo tožilstvo v Haagu.

Tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Haagu je v sredo sporočilo, da je že aprila vložilo obtožnico proti Thaciju in še devetim drugim ljudem, ki jih bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v vojni na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja, poroča STA.

Po navedbah tožilstva so obtoženi odgovorni za skoraj sto umorov, pa tudi za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja. Obtožnica sicer še ni pravnomočna, saj jo za zdaj še pregledujejo sodniki, ki imajo za to šest mesecev časa.

Thaci in Veseli sta poskušala "ovirati in spodkopavati" delo sodišča

Gre sicer za do zdaj prvo obtožnico na omenjenem posebnem sodišču v Haagu. Posebno tožilstvo je v sredo ob objavi novice tudi zapisalo, da se je zadevo odločilo razkriti, zato ker sta poskušala Thaci in Kadri Veseli, prav tako viden kosovski politik in eden od obtoženih, "ovirati in spodkopavati" delo sodišča, piše STA.

Javnost bo nagovoril v nedeljo zvečer

Obenem je predsednik prav tako na Facebooku napovedal, da bo javnost nagovoril v nedeljo zvečer iz svojega urada. "Ostajam poln upanja, da bodo prihajajoči dnevi najboljši za Kosovo in Albanijo," je še dodal po poročanju STA.

Ko je odjeknila novica iz Haaga, je bil Thaci že na poti z letalom v ZDA in se še vedno ni vrnil v domovino. Trenutno naj bi bil v Tirani, kamor naj bi prispel z letalom z Dunaja.

Kljub temu je Thaci že v sredo odpovedal svojo udeležbo na za soboto načrtovanem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beli hiši, na katerem naj bi državi ob pomoči posebnega odposlanca ZDA za dialog Beograda in Prištine Richarda Grenella končno obnovili pogajanja, ki so zastala pred več kot letom in pol.

Grenell je najprej zatrdil, da bodo pogovori kljub temu potekali, le da bo na njih namesto Thacija sodeloval kosovski premier Avdullah Hoti, a v četrtek je nato pot v Washington odpovedal tudi Hoti, tako da so pogovori preloženi za nedoločen čas, še piše STA.