Hashim Thaci: Srbija mora priznati obstoj Kosova kot države

Hashim Thaci je ob tem dodal, da morata pobudnika vrha, nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron, priznanje Kosova "izraziti kot jasno zahtevo" srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Na neformalnem vrhu o Zahodnem Balkanu bo v ospredju zagon dialoga Srbije in Kosova, ki je mesece na mrtvi točki. Ob visokih predstavnikih držav regije, Evropske komisije in Hrvaške, se ga bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec.

Poudaril, da bi morali pogovori potekati brez pogojev

Dialog med Beogradom in Prištino že od novembra lani stoji zaradi uvedbe 100-odstotnih kosovskih carin na srbsko blago. Vučić je poudaril, da bo s Thacijem govoril šele, ko bodo te carine odpravljene. Thaci pa je poudaril, da bi pogovori morali potekati brez pogojev, sam je tudi pripravljen znova sesti za mizo s srbsko stranjo.

Ponedeljkovega vrha se bosta sicer iz Srbije in Kosova udeležila tako premierja kot tudi predsednika držav, prav tako iz Albanije. Evropsko komisijo bosta zastopala predsednik Jean-Claude Juncker in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini, ki že leta vodi dialog med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov v okviru približevanja EU.

