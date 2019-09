Prvi mož Nata zaskrbljen zaradi naraščanja napetosti na Bližnjem vzhodu

Prvi mož Nata Jens Stoltenberg je vse strani pozval k preprečitvi tovrstnih napadov, saj imajo lahko negativne posledice za celotno regijo. Dodal je, da Iran podpira različne teroristične skupine in je odgovoren za destabilizacijo celotne regije. K zadržanosti so vse strani v ponedeljek pozvale že Kitajska, Rusija in Evropska unija.

Trump zagotovil, da si ne želi vojne z Iranom

Odgovornost za napad so prevzeli hutijski uporniki v Jemnu, a so ZDA za napad obtožile Iran in presodile, da so napadi z brezpilotnimi letali del prizadevanj Irana, da ogrozi svetovni energetski trg. Ameriški obrambni minister Mike Esper je v ponedeljek tvitnil, da ameriška vojska v sodelovanju s partnerkami pripravlja odgovor na napad in obrambo mednarodnega reda, ki ga spodkopava Iran.

Ameriški predsednik Donald Trump je javnosti zagotovil, da se želi izogniti vojni z Iranom. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je spet dejal, da še niso povsem gotovi, da za napadi stoji Iran, in da želijo pred kakršnimikoli akcijami dokončno potrditev. Ob tem je zagotovil, da se želi izogniti vojni z Iranom, dodal pa je, da bodo Savdski Arabiji kot svoji zaveznici pomagali pri odgovoru na napad. Zagotovil je, da kraljevini niso dali nobenih varnostnih zagotovil in da bo ta v katerikoli odgovor zelo vpletena, tudi kar zadeva financiranje.

Iran zanika odgovornost za napade

Koalicija sunitskih držav, ki že nekaj let bombardira šiitske Hutije v Jemnu, je pred tem sporočila, da je bilo orožje, ki je bilo uporabljeno v napadu, izdelano v Iranu. To sicer ne bi smelo biti presenečenje, saj šiitski Iran oskrbuje svoje hutijske zaveznike v Jemnu, tako kot ZDA z orožjem in opremo zalagajo koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpira jemenske vladne sile.

Iran zanika vpletenost v napade na savdske naftne objekte. Foto: Reuters

Iran zanika vpletenost v napade. Iranski predsednik Hasan Rohani je v ponedeljek dejal, da so Jemenci napad izvedli v samoobrambi, saj so stalna tarča letalskih napadov koalicije.

Savdijci bodo za obnovo objektov potrebovali več tednov

Napadi na največjo rafinerijo na svetu Abkaik in drugo največje savdsko nahajališče nafte Kurais, kjer je posledično izbruhnil požar, so prepolovili črpanje nafte Savdske Arabije in dvignili svetovne cene črnega zlata. Hutijci so napade na savdske cilje izvajali že prej, vendar še nikoli tako obsežnih. Savdijci zdaj poskušajo čim prej obnoviti svoje kapacitete, vendar bo za njihovo obnovitev v celoti potrebnih več tednov, so za CNN povedali predstavniki savdskih oblasti.

Ameriški uradniki sicer zalagajo svoje medije z informacijami na podlagi dobro obveščenih neimenovanih virov, ki krivdo pripisujejo Iranu. Imeli naj bi satelitske posnetke napadov, ki naj bi kazali, da so brezpilotna letala in vodeni izstrelki prišli s severa ali severozahoda, ne pa z juga, kjer leži Jemen.