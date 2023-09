Protestom sledili množični ropi trgovin Apple, Foot Locker in Lulemon #video

V Philadelphii so večje skupine mladih v torek zvečer organizirano napadle in izropale številne trgovine. Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, so prijeli najmanj 52 ljudi. Lokalni mediji ameriške zvezne države Pensilvanije poročajo, da so med njimi najmanj tri mladoletne osebe.

Mladi so razbijali izložbe in vrata, vdrli v trgovine, kot so Apple, Foot Locker in Lulemon, ter najmanj 18 trgovin z alkoholnimi pijačami. Polnili so vreče in se razbežali. Proti aretiranim so vložene obtožnice zaradi vloma, ropa, tatvine in drugega, je povedala tiskovna predstavnica urada okrožnega tožilca Philadelphie Jane Roh.

SEE IT: Apple Store looted in Philadelphia. America is on the brink. WATCH pic.twitter.com/z8tLgJwO71 — Simon Ateba (@simonateba) September 27, 2023

Napadi na trgovine so sledili mirnim protestom proti odločitvi sodišča, ki je zavrglo obtožnico o umoru proti policistu, ki je ustrelil neoboroženega voznika avtomobila Eddieja Irizzaryja. Vršilec dolžnosti policijskega komisarja Philadelphie John Stanford je na novinarski konferenci zatrdil, da roparji niso bili povezani s protestom.

Crowds targeted at least 18 stores in Philadelphia 👀🤬pic.twitter.com/7WXYcl69rQ — HumanDilemma (@HumanDilemma_) September 27, 2023

Šlo naj bi le za skupino kriminalnih oportunistov, ki so izkoristili povečano prisotnost policije na protestu.

Podobni napadi tropov mladih v trgovinah po ZDA so zadnje čase dokaj pogosti, predvsem v večjih mestih, kot so New York, San Francisco, Chicago in Los Angeles.

Veriga trgovin Target je na primer v torek naznanila zaprtje devetih trgovin v štirih zveznih državah, ker zaradi kraj in organiziranega ropanja ne želijo tvegati varnosti osebja in strank.