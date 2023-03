Protestniki v Kolumbiji za talce zajeli 78 policistov

Med četrtkovimi protesti na jugu Kolumbije proti naftni družbi Emerald Energy so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih sta bila ubita vaščan in policist, protestniki pa so za talce zajeli 78 policistov in devet uslužbencev naftne družbe. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je danes pozval k njihovi izpustitvi.

K njihovi izpustitvi je pozval protestnike z domorodnih in podeželskih območij na jugu Kolumbije. "Vztrajam, da sta brezpogojna izpustitev policistov in zaščita njihove integritete bistvenega pomena za vlado," je zapisal na Twitterju.

"Ni možnosti, da bi se usedli za pogajalsko mizo, dokler so pripadniki policije pridržani," pa je novinarjem pred odhodom v San Vicente del Caguan, kjer so potekali protesti, dejal notranji minister Alfonso Prada.

Protestniki so zahtevali, da družba Emerald Energy, ki ima sedež v Veliki Britaniji in je hčerinsko podjetje kitajske skupine Sinochem, spoštuje zaveze, ki jih je dala lokalni skupnosti glede asfaltiranja 40 kilometrov cest in izvedbe drugih infrastrukturnih projektov.

Protesti proti naftnemu podjetju so se po navedbah regionalne vlade v regiji Caqueta na jugu Kolumbije začeli že novembra, v četrtek pa so se napetosti povečale, ko se je protestnikom pridružila lokalna domorodna straža, poroča AFP. Po poročanju lokalnih medijev so se protestniki spopadli s policisti in zanetili požar v poslopju naftne družbe.