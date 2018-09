Protestniki so se v Sarajevu spopadli s policisti #video #foto

Po tem ko je nekaj sto nekdanjih pripadnikov armade BiH želelo ustaviti promet na ključni vpadnici v staro mestno jedro, se je v ulici Obala Kulina Bana vnel spopad s policijo. Veterani so jih napadli z zastavami armade BiH, policija pa je uporabila solzivec. Nekaj protestnikov je poiskalo zdravniško pomoč.

Protestniki so pred tem parlamentu entitete Federacije BiH postavili ultimat, da do 5. septembra skliče zasedanje predstavniškega doma in narodnega doma, da bi uskladili zakon o veteranskih pravicah. Ta bi jim zagotovil dodatne pravice do denarnih nadomestil in socialnega varstva.

Foto: YouTube

Foto: YouTube

Foto: YouTube