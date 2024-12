Tiskovni predstavnik italijanske agencije za kibernetsko varnost je dejal, da je tako imenovani "distribuirani napad z zavrnitvijo storitve" (DDoS) verjetno povezan s prorusko skupino. Pri takšnih napadih hekerji poskušajo preobremeniti omrežje z neobičajno velikimi količinami podatkovnega prometa.

Agencija je po besedah tiskovnega predstavnika hitro pomagala napadenim ustanovam in podjetjem ter učinek napada ublažila v manj kot dveh urah.

BREAKING – Pro-Russian cyberattack in Italy



⚠️ The websites of the Farnesina and Milan airports were hit. Claimed by the NoName057 hackers group



Among the targets we're also:

- Siena Mobility

- Torinese Transport Group

- Ministry of Foreign Affairs pic.twitter.com/DT2LutToqM