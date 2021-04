Prizor, ki ga ne vidiš vsak dan: superjahta pluje po ozkih nizozemskih kanalih #video

Potem ko je pred mesecem dni ves svet spremljal, kako je Sueški prekop zablokirala nasedla 400-metrska tovorna ladja Ever Given, je Nizozemce presenetil precej podoben prizor, le da tokrat jahta ni nasedla. Edina možna pot, da 94-metrska luksuzna superjahta iz ladjedelnice pride do morja, je, da zapluje skozi ozke rečne kanale.

Od štiri do šest superjaht na leto mora po nizozemskih rečnih kanalih iz ladjedelnice Feadship na Kaag Island, ki se nahaja v notranjosti Nizozemske, pripluti do Rotterdama, od tam pa do Severnega morja.

Prizor je tudi tokrat marsikoga pustil odprtih ust, ko je skozi mesta med Amsterdamom in Rotterdamom zaplula 94 metrov dolga luksuzna jahta Project 817, ki jo bodo najverjetneje krstili za Vivo.

"Gre za velik projekt in čeprav so ga ljudje tukaj že vajeni, uživajo ob pogledu nanj. Ne vidiš vsak dan, da mimo pluje jahta, ki je kar precej višja od tvoje hiše. Včasih gre na tesno in ozračje je precej napeto," za CNN pove fotograf Tom van Oossanen, ki je tudi tokrat spremljal na videz nemogoč podvig.

Pogled na 94-metrsko jahto s ptičje perspektive. Foto: Reuters

Štiridnevno popotovanje luksuzne superjahte

Običajno projekt izpeljejo v dveh do štirih dneh. Tokrat je jahta cilj dosegla v štirih dneh. Veliko je odvisno od vetra in urnika dvižnih mostov, ki povezujejo celotno Nizozemsko. Ko je na poti superjahta, promet na cestah stoji, na dvižni most pa ljudje lahko čakajo tudi po eno uro.

Projekt ladjarja Feadship zahteva veliko denarja, vsi vpleteni si za transport vzamejo čas, saj si ne morejo privoščiti, da bi šlo kaj narobe.

Jahta Project 817 je prilagojena širini rečnih kanalov in izdelana do centimetra natančno. Med izdelavo plovila imajo vseskozi v mislih vodno pot, ki predstavlja edini način, da jahta iz ladjedelnice pride do morja. Če bi bila le za centimeter daljša, se ne bi izšlo, pove van Oossanen, ki med drugim poudari, da je v življenju videl le štiri tako velika plovila, ki so do morja prišla po tej poti.

Jahta Project 817 je največje plovilo, ki se je v letošnjem letu podalo na zahtevno krstno plovbo po nizozemskih rečnih kanalih.