Prisluhi razkrivajo: kdo financira "šefa" evropske skrajne desnice

To je danes razkrila ameriška spletna stran BuzzFeed News, ki je objavila prisluhe pogovora med Gianluco Savoinijem, dolgoletnim tesnim sodelavcem Mattea Salvinija, z ruskimi poslovneži. Ti naj bi se 18. oktobra lani na sestanku v moskovskem hotelu Metropol dogovarjali o financiranju Salvinijeve politične stranke Liga z ruskim denarjem. Ta naj bi v Italijo prišel prek naftnih poslov. Le dan prej je Salvini obiskal Moskvo in tam izrazil nasprotovanje sankcijam EU proti Rusiji.

Gre za prvi neposredni dokaz o finančni povezanosti Lige, populistične stranke, ki ostro nasprotuje migrantom, z Rusi. Informacije o omenjenem sestanku v Moskvi je že februarja objavil italijanski časopis L'Espresso, a so jih vpleteni zanikali. Zdaj so Američani objavili nove, še podrobnejše informacije, ki so jih podkrepili s prepisi in zvočnim posnetkom prisluhov pogovorov na dobro uro trajajočem sestanku.

Ta se je začel s Savoinijevo hvalnico Salviniju kot "prvemu človeku, ki želi spremeniti vso Evropo". Zmaga na evropskih volitvah bo le začetek, je napovedal Savoini. Med nacionalističnimi zavezniki Lige v Evropi je naštel francosko stranko Nacionalni zbor, ki jo vodi Marine Le Pen, in Alternativo za Nemčijo. "Resnično si želimo ustvariti zavezništvo s temi proruskimi strankami," je dejal Savoini.

Tudi Rusi niso skrivali naklonjenosti do italijanskega notranjega ministra. Na sestanku so ga označili kot "vodjo" evropskih obujenih skrajno-desnih nacionalističnih gibanj, ki so v zadnjih letih nastala v prostoru med Italijo in Skandinavijo. Le deset dni pred sestankom v moskovskem hotelu se je sicer Salvini v Rimu sestal z Marine Le Pen. Skupaj sta napovedala boj proti "sovražnikom Evrope, zaprtih v bruseljskih bunkerjih".

Njuno srečanje je pomenilo uradni začetek političnega povezovanja skrajno desnih strank za evropske volitve. Salvini je pred evropskimi volitvami v Milanu gostil voditelje evropskih skrajno desnih in populističnih strank. Takrat je napovedoval velik pohod na evropskih volitvah. Ta se ni izšel, saj je skrajna desnica – z izjemo Salvinijeve Lige in Marine Le Pen – dosegla precej slabši rezultat od napovedi. Za zdaj kaže, da ji zaradi notranjih nesoglasij ne bo uspelo oblikovati niti enotne skupine Narodov in svobode znotraj Evropskega parlamenta, ki jo je napovedoval Salvini. Sodelovanje je že zavrnil šef Stranke Brexit Nigel Farage.

65 milijonov dolarjev za Ligo

Savoini, ki danes v Italiji vodi proruski kulturni inštitut, in Rusi so se na sestanku dogovorili tudi o podrobnostih finančne injekcije iz Moskve. Ena od "večjih ruskih naftnih družb", po poročanju L'Espressa gre za Rosneft, ki ima najtesnejše povezave s Kremljem, bi po dogovoru z največjo italijansko naftno družbo Eni sklenila za 1,5 milijarde evrov poslov. Nafto bi v Italijo prodala po nižji ceni, s štiriodstotnim popustom. Razliko v višini 65 milijonov dolarjev bi prejeli posredniki, ki bi denar prek različnih kanalov spravili do Lige. Januarja letos je sicer nova zakonodaja italijanskim političnim strankam prepovedala financiranje iz tujine.

Več evropskih skrajno desnih strank se finančno napaja iz virov v Rusiji.

1) Francoska stranka Nacionalni zbor (RN), ki jo vodi Marine Le Pen, je leta 2014 najela enajst milijonov evrov posojila pri ruskih državnih bankah. Le Penova je ves čas zatrjevala, da je šlo za komercialni posel, ki ni povezan s politiko. Še istega leta je podprla rusko priključitev Krima.

2) Leta 2016, tik pred britanskim referendumom o izstopu te države iz EU (Brexit), se je Arron Banks, eden od največjih financerjev britanske skrajno desne stranke UKIP, na ruskem veleposlaništvu v Londonu dogovarjal o poslih z zlatom in diamanti, pri katerih je ruskim partnerjem obljubljal visoke dobičke. Trenutno je v preiskavi britanskih oblasti, ki iščejo, od kod je prišlo osem milijonov funtov, ki jih je doniral za kampanjo podpornikov brexita.

3) Tik pred letošnjimi evropskimi volitvami pa sta dva nemška medija razkrila, da se je predsednik avstrijskih Svobodnjakov Hans Christian Strache leta 2017 v vili na Ibizi z osebo, ki se je predstavljala za nečakinjo ruskega oligarha, dogovarjal o financiranju stranke v zameno za poznejše posle, ki bi jih domnevna Rusinja dobila na javnih razpisih. A šlo je za past, takoj po razkritju afere pa je razpadla avstrijska vlada.