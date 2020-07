Pripadnica IS, ki ji je London odvzel državljanstvo, bi se lahko vrnila

Shamima Begum je februarja izgubila pritožbo, ko se je pri specializirani prizivni komisiji za priseljevanje (SIAC) pritožila glede odločitve britanskih oblasti, da ji odvzamejo državljanstvo.

Takrat so pri komisiji še priznali, da Begumovi ni bila omogočena pravična in učinkovita pritožba, saj je v tem času živela v begunskem taborišču v Siriji, poroča STA.

Trije sodniki na prizivnem sodišču so danes zadržali odločitev SIAC. Kot so sporočili, morajo Begumovi dovoliti, da pride v Veliko Britanijo, kjer lahko sodeluje v procesu pritožbe, obenem pa se mora podrediti nadzoru, če bo tako odločilo britansko ministrstvo za notranje zadeve.

Sky News has spoken to Shamima Begum, the British schoolgirl who left the UK to join Islamic State.



She says she was aware of the beheadings and executions by IS and was "okay" with the actions at first.



Read the full interview with the IS bride here: https://t.co/JlQZG73ZiQ