Pri sosedih moškemu amputirali napačno nogo

Starejši moški je v bolnišnico prišel na amputacijo leve noge, pred operacijo pa so za amputacijo označili napačno, torej desno nogo.

Foto: Getty Images

V avstrijski bolnišnici so 82-letnemu moškemu namesto leve amputirali desno nogo. Preiskava o tem, kako je lahko prišlo do takšne napake, še poteka.

Do tragične napake je prišlo na kliniki Freistad v istoimenskem mestu v Avstriji. Starejši moški je imel več pridruženih bolezni, ki so vplivale na stanje obeh nog. V bolnišnico je prišel na amputacijo leve noge, pred operacijo pa so za amputacijo označili napačno, torej desno nogo.

Da so mu amputirali desno nogo, so ugotovili šele pri previjanju. Tudi pacient zaradi bolezni napake ni takoj opazil, pišejo tuji mediji.

"Šokirani smo. Kljub visokim standardom zdravniške oskrbe, je prišlo do nedopustljive napake. Zdaj moramo ugotoviti, kako se je to sploh lahko zgodilo," je v javnem opravičilu dejal zdravnik Norbert Fritsch.

Pacientu in njegovim bližnjim nudijo psihološko podporo. Preiskava zdravstvene službe in tožilstva še poteka.